貼近東北角！「康芮」路徑再西修 氣象粉專：將挑戰強颱

康芮抵達台灣附近時，將會是颱風的巔峰狀態。（圖擷自台灣颱風論壇｜天氣特急）

2024/10/27 23:26

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署稍早修正了「康芮」颱風的預測路徑，其中康芮將持續往西前進，颱風中心將更貼近東北角的陸地。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「至少中颱上限，挑戰強颱！北部、東部朋友要開始做防颱準備了」。

氣象署指出，今年第21號輕度颱風康芮，今（27）日20時的中心位置在北緯16.6度，東經130.3度，以每小時7公里的速度，向西進行。因此，天氣特急晚間提醒，根據氣象署最新的預測路徑，康芮將持續往西修正，並更「貼」近台灣陸地。

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天氣特急呼籲，康芮抵達台灣附近時，也是颱風的巔峰狀態，「至少中颱上限，挑戰強颱！北部、東部朋友要開始做防颱準備了」。

網友對於最新的颱風動向也紛紛留言表達關切，尤其擔心對花東的影響，「都快要11月了欸竟然還有颱風要來挑戰護國神山」、「又是地震又是颱風，花蓮的山~扛不住啊」、「希望花東不要再有嚴重的災情……」、「因為誤差值跟地型性效應的關係，這路徑在靠近臺灣時有可能再更偏西一些。」、「今年真的不平靜啊」。

不過也有網友認為近幾次的颱風預報似乎都有點偏差，「以後三天前看就好，今年颱風都不太照劇本走。」、「預報唯一準的就是『有颱風』，至於怎麼走看看哪一次偏差不到20%」、「好像每次都先說北部然後就越來越南邊」。

氣象署明顯西修康芮的未來路徑。（圖擷自氣象署）

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