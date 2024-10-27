北部降溫了！週一北部、宜蘭「要帶傘」 康芮颱風恐增強

週一東北季風增強，北部將轉濕涼。（記者方賓照攝）

2024/10/27 21:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（28日）東北季風將增強，北部及東北部天氣會轉涼，同時也有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。另外，白天高溫達30至31度，夜晚至清晨低溫約21至22度，需特別留意早晚的天氣變化。

中央氣象署指出，週一北部、宜蘭地區整天多雲有雨、溫度稍降，其中大台北及宜蘭地區的降雨時間較長、範圍較廣，此局部地區雨勢會較大；花東地區也有零星降雨，中南部天氣則維持多雲到晴，午後亦有局部短暫陣雨。

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溫度方面，北部、東半部為23至30度，中南部24至31度，外島地區則為23至28度。北台灣及馬祖地區，早晚氣溫驟降須特別注意。

第21號輕度颱風「康芮」，今（27）日下午2時位在菲律賓呂宋島東方海域，朝西北西方向移動，並有持續增強為中度颱風的趨勢，以偏西轉西北的方向朝台灣東方海面前進，未來是否更接近台灣有待觀察。

天氣風險公司表示，週一台灣的天氣將出現轉變，隨著新一波東北季風的增強，迎風面的北部、東半部地區，天氣將轉陰涼，並且有局部短暫雨的機會；基隆北海岸、東北部地區，則會有長時間的降雨機會。這種早晚偏涼、中午溫暖的氣溫型態，預計會持續到週二。

紫外線指數部分，週一基隆市為「低量級」、台東縣則是「過量級」，其餘縣市均為「中量級」至「高量級」。

空氣品質方面，週一受東北季風增強，迎風面擴散條件轉好，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

第21號輕度颱風「康芮」，今（27）日下午2時位在菲律賓呂宋島東方海域。（擷取自中央氣象署網站）

各地低溫約24至26度，白天高溫在澎金馬約26至28度，台灣各地約30至32度。（擷取自中央氣象署）

紫外線方面，週一普遍為「中量級」至「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

由於東北季風增強，迎風面擴散條件轉好，中南部位於下風處，因此污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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