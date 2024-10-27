推動台灣總量管制碳交易 彭啓明：擬明年中帶企業赴歐學習

環境部規劃在4年內啟動總量管制與排放交易（ETS），部長彭啓明表示，預計明年6月組團邀產業界赴歐學習歐盟的排放交易制度。（記者陳嘉怡攝）

2024/10/27 13:31

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部規劃在4年內啟動總量管制與排放交易（ETS），環境部長彭啓明表示，現行想法是碳費制度上路後、先讓企業習慣排碳有價，再逐步推動國內的總量管制與排放交易；預計明年6月組團邀請產業界一起赴歐，學習歐盟的排放交易制度，逐步形塑出台灣自己的ETS。

國際上常用的碳定價工具主要有2種，一種是總量管制與碳交易，由政府設定溫室氣體的總排放量，若受管制對象的排放量超額，可透過碳交易市場向其他企業購買排放額度，否則會遭受罰款；另一種則是以價制量的碳稅費制度，目前國內採行的碳費制度用途為專款專用。

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彭啓明表示，目前台灣已有幾家企業參與過歐盟的總量管制與排放交易（EU ETS），例如水泥業等。而他推動碳費制度上路時逐一拜訪過各產業界，有業者談到EU ETS如何運作，並反映希望台灣可以推動排放交易制度，認為此做法比起徵收碳費，更能促進企業落實減碳工作。他估計國內約有40、50家的要繳碳費的企業有意願走ETS。

不過，彭啓明也坦言，國內多數的企業對於ETS仍然很陌生，且台灣目前負碳技術還不夠成熟、碳權的量不夠大，他認為要等到國內開始收碳費、正式進入排碳有價時代，市場慢慢擴大，屆時走入總量管制與排放交易會更順利。他的目標是希望4年內，也就是2028年台灣能走向總量管制與排放交易。

彭啓明表示，ETS一定要有企業願意參與，不可能公部門訂一個制度要求產業碳交易，目前規劃會先找國內減碳成效佳、有意願進行ETS的企業合作，預計明年組團邀請產業界一起到歐洲，由歐洲EU ETS的專家教大家如何操作，慢慢形塑出台灣自己的ETS碳排放交易制度，讓碳費制度和排放交易逐步地雙軌並行。他也提到，日本現在也開始嘗試要推動ETS，大概在2027年推動。

此外，環境部也預計明年在歐盟派駐專門人員。彭啓明說明，派環境部同仁駐歐主要目的是協助討論CBAM，歐盟CBAM將在2026年上路，已確定台灣的碳費可扣抵，但CBAM抵扣計算公式尚未出爐，另也能藉地利之便，了解歐盟ETS的最新趨勢及作法。

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