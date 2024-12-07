YouTuber揭中國統戰收買網紅 陳柏惟畫重點：一定有更多人沒曝光

反共網紅八炯近日推出「中國統戰紀錄片」，片中找來曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源分享，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。前立委陳柏惟對此則發文指出，雖有網紅名字被不經意地帶出，但背後一定有更多還沒曝光的人。（圖擷自臉書）

2024/12/07 19:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅八炯近日推出「中國統戰紀錄片」，片中找來曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源分享，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。前立委陳柏惟對此則發文指出，雖有網紅名字被不經意地帶出，但背後一定有更多還沒曝光的人，更重要的是我們需要理解運作的系統模式。

八炯為探討中台時事出名的反共網紅，6日在YouTube分享「中國統戰紀錄片上集」，在片中八炯與曾經是中國統戰樣板網紅的歌手陳柏源一起拍紀錄片，甚至聯絡上中共黨媒福建「海峽導報」的社長洽談統戰合作，對方還自然的講出要聯繫台灣網紅「鍾明軒」。

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陳柏惟在臉書則發文指出，「如果要說今年印象最深刻的影片，我想會是八炯做出的『中國統戰紀錄片：中國老總原唱跳反！』這系列」。他表示八炯這系列告訴大家，什麼是真正賺紅錢，並指他認為「可能有些人會覺得亮點是，哪個網紅名字被不經意地帶出，但曝光的名字背後，一定會有更多還沒曝光的人。有哪些人賺了紅錢的確是很好的談資，容易引發討論，但更重要的是我們需要理解運作的系統模式，當瞭解這一套手法，就更容易在日後做媒體識別」。

陳柏惟也指出，在拉攏手法上，「先讓你感覺到文化的相近與親切，既然是這麼相似的同文同種，為什麼要吵架呢？讓你喜歡上中華文化和中國的一些美食美景藝文創作後，就把中華文化和中國連結在一起，接著是中國就等於中共，會強烈讓你連結，若喜歡中華文化就要喜歡中共，就等於是要支持共產黨」。

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陳柏惟也分享「共產黨員無所不在」，並指「無論你去中國的哪個地方，都會有共產黨員，當你有可利用性，或者是有知名度時，這些黨員就會神出鬼沒地接觸你，讓你有露臉機會、跟你合作、讓你上台。在那邊工作發展，會變成不得不踏上和共產黨合作的這條路」。

陳柏惟表示「中共官方會拿錢引誘你要拍攝的內容」，並指他曾經說過，職棒假球一開始是武力威嚇，而後發展成純粹利誘，中共官方目前處理網紅的手法也很類似。可能安排食宿機票船票，再帶你吃吃玩玩喝喝，而另外的酬勞就因人而異。

陳柏惟說，統戰單位窗口，會丟給創作者一些樣板，比如希望你稱讚侯友宜、洪秀柱等人，或是丟一些新聞給創作者，希望你做歌或者是拍片發表出去，內容則是他們想要的風向，藉此滲透台灣社會，最好是能痛罵民進黨，能做到影響台灣政治，比如拍片或發文留言強調「寧願住在大陸，也不要住在獨裁的台灣」。

陳柏惟也分享，已入籍中華人民共和國的跆拳道教練李東憲，今年十月有參與習近平國慶晚宴，這位在片中被提及有幫中國聯繫相關人士，刺探軍情、軍隊相關資料等等。讓他想起另一位也被吸收成共諜刺探軍情的體育教練，扯鈴教練魯紀賢，遭檢舉涉嫌接觸、拉攏及吸收曾服役過的軍中同袍，為中國發展組織，伺機刺探及蒐集軍事情報。

陳柏惟說，魯紀賢因為時常往返中國進行學術研究及商演，因此被中共情治單位盯上。他吸收的手法是利用打線上遊戲等方式物色及吸收有軍職身分的網友，前後成功吸收7名現役軍人或友人，另有11名軍士官兵則是吸收未遂。

不過針對「真的有賺到錢嗎」，陳柏惟表示，「現實的問題來了，八炯這部片最精華最警世的就是這段了」，並指「李東憲又是刺探軍情，又是入籍中華人民共和國的，他直接了當承認自己沒什麼錢。麥狗886認為中國市場比較大，但是也因為上海禁止cosplay被鐵拳，而他承認自己賺得普普。至於另一位6yi7據聞流量起不來」。

陳柏惟說，「他們在台灣其實得到的反應還比中國好，中國人不太鳥他們。寒國人也在片中被提起，據稱賺的是小錢，賺不了大錢。台北機車男則是一個月賺個五六千」、「中國人認為這些台灣人來是在炒流量，沒什麼感覺，而這邊的官方相關單位，也就是一些活動邀請你來，讓你上台，幫你背書，但出席費也是普普通通，基本上片中提到的幾個人狀況都沒有大家想像得好賺」。

陳柏惟也提到，越常出現的地名比如廈門，資源越少，因為僧多粥少。現在流行做旅遊推廣和助農，做旅遊推廣的話，中共會給一些旅遊補助。目前更歡迎生活、旅遊、文化、音樂類的創作者。

陳柏惟也指出，「雖然在中國還有兩三百萬的粉絲，但陳柏源還是舔不下去，決心不讓台灣人走上他走過的錯路，因此挺身而出」、「目前釋出的是上集，下集則會親身到中國拍攝『外宣』影片，示範如何在社群上操作親中、罵台的手法，並和當地統戰單位接觸」。陳柏惟在文末也自我調侃「叫陳柏什麼的，都不簡單」。

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