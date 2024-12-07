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    揭「網紅統戰」黑幕！陳柏源遭小粉紅洗版 抖音帳號也被刪

    陳柏源表示自己的抖音帳號遭刪除。（擷取自攝徒日記頻道）

    陳柏源表示自己的抖音帳號遭刪除。（擷取自攝徒日記頻道）

    2024/12/07 22:00

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅八炯的YouTube頻道《攝徒日記》，以評論中國政治及台灣時事為主，調侃與嗆辣的風格深受粉絲喜愛。昨（6）日八炯和曾是中國統戰樣板的饒舌歌手陳柏源一同揭露，中國是如何收買台灣網紅，引發網友熱議。只是影片推出後，陳柏源就馬上被小粉紅砲轟，連抖音帳號都被封了。

    八炯昨日在頻道發布「中國統戰紀錄片」的上集，內容揭露中國是如何收買台灣網紅，更找來陳柏源揭密與中共黨媒《海峽導報》社長的通話，其中還爆出台灣網紅鍾明軒，疑似早就與中方有合作關係。影片發布才短短23個小時，已經有108萬次的觀看數。

    稍早八炯也更新影片表示，自昨日上架以來，陳柏源的微博帳號私訊，就一直被小粉紅們灌爆，痛批他是「台獨狗」，還喊話「什麼時候來福建，請你吃拳頭」、「有種就過來大陸」等言論，甚至連他的抖音帳號（閩南狼PYC）都被官方刪除。

    對此，陳柏源也在最新影片中嘲諷「太自由了」，更挖苦「你看我剛剛被網爆，好生氣喔，他們（中國粉絲）真的很失望啊，一大早欸，真的把我嚇死。」甚至他還發現有其他的抖音網紅，在平台上發影片斥責自己。

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