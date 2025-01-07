桃機出發日本特定機場 1/16至2/12開放預先清關

桃園國際機場與日本出入國在留管理廳合作，今年1月16日至2月12日搭乘四大國籍航空16條航線、134個航班，前往日本特定機場的旅客，候機時即可辦理手續，預先確認入境資料。（記者蔡昀容攝）

2025/01/07 19:23

〔記者蔡昀容／台北報導〕因應春節及寒假人潮，為縮短赴日旅客的通關時間，日本與桃園國際機場於限定時段合作實施入境事先確認（Preclearance，也可翻譯預先清關）。機場公司表示，今年1月16日至2月12日搭乘4大國籍航空16條航線、134個航班，前往日本特定機場的旅客，候機時即可辦理手續，預先確認入境資料，可大幅縮短抵達日本機場後的通關審查作業時間。

桃園機場公司表示，今年再次與日本出入國在留管理廳合作「台日機場入境事先確認」，由中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航共16條航線、預計134個航班參與，抵達機場除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、高松等機場之外，今年更增加岡山、茨城、宮崎、熊本及鹿兒島，共計13個機場。

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桃機公司說明，旅客在適用航班的櫃台辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序。入境事先確認於班機起飛前30分鐘停止受理。

「台日機場入境事先確認」由日本派遣審查官至桃機，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認；旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證，即可入境日本。適用對象為從台灣出發至入境日本「短期滯在」（例如觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間90天以內者）的特定航班旅客。

機場公司提醒，辦理入境事先確認時，旅客可出示手寫的日本入國紀錄卡，出發前已於Visit Japan Web（VJW）完成日本入境手續資料登錄的旅客，也可選擇登入VJW操作並出示畫面（不可螢幕截圖），供審查人員確認，拍攝臉部照片時，請取下墨鏡和口罩，抵達日本機場後，請於入境通關時出示VJW的服務QRcode。

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