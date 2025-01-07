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    遭靈界孝子「纏住」透露想找媽媽 屏縣都城隍廟主委王家銘給建議

    屏東都城隍廟主委王家銘。（記者葉永騫攝）

    屏東都城隍廟主委王家銘。（記者葉永騫攝）

    2025/01/07 19:11

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉公所主任祕書陳敏哲日前接獲民眾求助，指萬丹鄉有靈界孝子想要回家找媽媽，但受限於個資法，警方及戶政單位皆無法查詢，有人質疑真實性，屏東縣宗教民俗文化協會理事長李乾元說，靈界的事務應該找神明，問鄉公所可能幫不上忙。

    陳敏哲表示，上星期有一名住在台南的女士，打電話到萬丹鄉公所求助，說她的朋友被一位10年前車禍往生者、名叫李祥和的青年靈纏住，找了神明問事，這位往生孝子表明與媽媽母子住在萬丹鄉，大約10年前唸高中職時，家中貧困從打工處帶著宵夜準備帶回家給媽媽吃，結果就在萬丹鄉出了車禍死亡，孝子的靈魂魄想要回家看媽媽，希望幫忙，由於戶政單位及警方表明不能洩漏個資，他只能請鄉親們幫幫忙，並把訊息PO在地方網路社團內，消息傳出後，地方議論紛紛，有人認為陰間事就請城隍爺幫忙，也有人說靈界孝子對母親有掛礙，意外成冤魂，才會希望有緣人幫忙。

    屏東縣都城隍廟主委王家銘建議，這名被靈纏住的人應該到城隍廟請城隍爺幫忙，不管是人或靈才能獲得解決。

    屏東縣宗教民俗文化協會理事長李乾元說，靈界的事務是真是假很難判斷，應該告知神明現在有個資法限制，不能請警局察及戶政事務所查詢，找鄉公所也沒有辦法處理，只有請神明講清楚，才能幫忙找到往生孝子的媽媽，幫忙這名往生孝子引魂回家。

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