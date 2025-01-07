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    返鄉過年如何避開塞車尖峰？網大推「這1天」：一路暢通

    過年期間該選哪天返鄉？網友都認為「除夕當晚南下最順暢」。（資料照）

    過年期間該選哪天返鄉？網友都認為「除夕當晚南下最順暢」。（資料照）

    2025/01/07 19:06

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕春節將近，不少民眾為避開尖峰時段提早回鄉過年。不過一名網友好奇，春節期間打算從台北開車返鄉回高雄，如果要南下避開塞車時段，應該要選哪一天出發比較好？貼文曝光，許多網友都指出，「除夕晚上10點過後，基本上不塞車」。

    網友近日在PTT論壇發文，打算在春節時段從台北開車回高雄，但因為自己從來沒有在過年開車返鄉的經驗，某次連假就遇上塞車時段開了整整8小時才回到家，對此讓原PO十分困惑，「春節連假哪天南下不會塞車」。

    貼文曝光，許多網友都認為「除夕當晚最不塞車」，「有一次除夕晚上20點開，一路大順暢」、「我往年大都是除夕早上10點前上高速，都還算順暢」、「除夕晚上19點到半夜都很順」、「除夕的15、16點後車就很少了沒錯，但那時間才回家有可能會被念」、「除夕飯開始吃的時候，大家都在飯桌上最不塞」、「除夕吃個飯，晚上八點前出門，應該很順，但不要等到半夜，因為開始會有南下的車流出現」。

    對此，高公局分析，國道方面，初一至初三期間，上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易壅塞，建議上午6時前或中午12時後出發；初三至初五期間，下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易壅塞，其中初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至可能壅塞至隔日凌晨；中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人則需提早至早上9時前出發。

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