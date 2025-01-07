中市1年開立停車繳費單2034萬張 又花200萬銷燬繳費單

中市交通局今年第二季開始建置影像辨識車格，逐步無紙化。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/07 18:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市要邁向智慧化城市，但多位市議員認為，台中市目前小客車數量高達103.2萬多輛，一年開立的停車繳費單高達2034萬張，足夠繞台灣36圈，相當可怕，銷毀停車繳費單又是一筆支出，要求市府應研議先進的繳費方式，讓台中市停車逐步邁入無紙化時代。

交通局長葉昭甫表示，要無紙化就要先智慧化，預計於2024年至2030年埋設2萬1000格地磁車格及6000格影像辨識車格，其中影像辨識車格就是不用朝無紙化邁進，一年建置870格，但原本去年在西區美術園道已建置200多格，但因有高低落差，因此重做，加上管線問題，因此去年未建置完成，已計劃在今年第二季在秋紅谷及美術園道建置870格，其他地點還在盤點中。

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議員曾威表示，台中市政府一直已智慧城市為目標，而台中市人多、車也多，智慧停車格的政策應該儘快推動。

曾威強調，台中市一年開立的停車繳費單高達2034萬張，足夠繞台灣36圈，而開立、銷毀這些停車繳費單又是一筆不小的支出，智慧城市的做法之一包含「無紙化」，且電子支付的使用越來越普及，台中市政府應該研議更方便的繳費方案，可參考其他縣市設立的智慧停車柱，讓民眾能隨時隨地方便繳款，也讓無紙化政策更落實。

議員林德宇表示，交通局在去年度，花費200萬元執行繳費單銷燬案，花錢銷毀停車單非常荒謬，不如花錢建置智慧停車格。 他要求交通局應加速建置停車格辨識鏡頭系統，智慧化停車格以達到更具環保、無紙化繳交停車費方式，也會更加便民。

議員陳廷秀表示，全世界都在推動淨零排碳，但是台中市目前汽機車停車，市府還在開停車收費單，建議交通局建置如同目前賣場停車場，只要輸入車號就可用繳費，試辦時可享有優惠，這樣台中市才能進入智慧化城市。

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