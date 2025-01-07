2025桃園年貨大街1/14登場 南華街11~28日封街18天

年貨大街活動從14~27日，但配合攤販進場、撤場，南華街從11~28日舉行封街。（記者謝武雄攝）

2025/01/07 18:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕為提供民眾採買年貨需求，桃園市政府結合本市南門市場，於14日至27日於桃園區南華街舉辦「2025桃園年貨大街」活動，現場有47家廠商設攤，範圍涵蓋食衣住行等日常生活，除百貨業統領、家樂福外，還是各式伴手禮，例如咖啡、肉乾、蜂蜜及各式年菜，此外TOYOTA汽車、YAMAHA機車都有設攤，滿足民眾各式需求。

配合年貨大街活動，南華街從11日進場至28日撤場進行封街，期間南華街汽車停車格暫停使用，繞行南華街垃圾車也改道；另活動期間除每日精彩表演外，還有滿額抽大獎活動，獎品包含雙人來回機票、精美家電等多重大獎，開幕當天邀請人氣大廚吳秉承示範年菜作法。

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封街期間交通管制如下，中山路與鎮南街口管制車輛（全天候只出不進）、另民族路與文化街口每日早上7點至晚上7點管制車輛（住戶憑通行證可通行、外來客僅機車可通行）、南海街全天候改為雙向通行；南華街及南門公園規劃機車臨停區，方便民眾機車臨停。

在垃圾清運上，增加下午1點至2點垃圾車清運時段，於中山路與南華街口、鎮南街與南華街口、文化街與三民路口等3個定點收垃圾，另南華街上的公車站牌（101桃園至果菜市場、117A桃園至寶慶路、601內壢至捷運迴龍站）暫時取消停靠，改至民族路（桃園國小旁之民族路口站）公車站牌搭乘。

經濟發展局長張誠表示，為了因應本次封街舉辦年貨大街，市府各局處皆已籌備推演多次，希望將影響降到最低同時將成效及人潮發揮到最大，各項資訊早在去年12中旬就張貼告示牌於各個主要路口、公車站牌；詳情洽桃園年貨大街官網、桃好您的心FB粉絲專頁。

配合年貨大街活攤販進場、撤場，南華街從11~28日舉行封街，市府於各重要路口都張貼告示牌。（記者謝武雄攝）

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