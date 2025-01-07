台南二王公墓圍籬區隔浪犬進度落後 黃偉哲：續找可收容場所

台南永康二王公墓附近常有大批遊蕩犬聚集。（記者劉婉君攝）

2025/01/07 18:24

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區忠孝路二王公墓附近常傳出流浪犬追逐路過機車的問題，區公所配合二王公墓遷葬，正進行圍籬架設工程，希望藉此減少犬隻突然衝往車道的問題。不過，地方民代提醒應以人道方式處理流浪犬問題，市長黃偉哲則表示，會持續尋找可以收容的場所。

二王公墓附近流浪犬問題困擾地方已久，當地常可看到大批流浪犬群聚，機車騎士路過遭到流浪犬突然衝出狂吠追逐而摔車的事故屢傳，台南市動物防疫保護處每年捕捉的速度比不上增加的速度。

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永康區公所去年底斥資650萬元左右，以忠孝路為主，進行二王公墓遷葬範圍的圍籬施設，一方面因應遷葬工程需要，一方面也希望可以減少流浪犬突然衝到車道上，和人車發生衝突。

圍籬工程原計去年12月初完工，目前工程進度緩慢，僅完成不到20%，公所依合約已對包商開罰。

市議員林燕祝表示，流浪犬在當地已生存許久，有一些會追車，導致民眾摔斷腿，政府需要拿出魄力解決流浪犬的收容問題。但流浪犬也是生命，政府應利用一些土地，讓浪浪可以和人相處，而非只是圈圍起來的遺棄方式，除了誰來餵養之外，最起碼也應給牠們一個遮風避雨的地方。

黃偉哲說，流浪犬問題本來就需要好好解決，但政府無法憑空解決，目前全市2個流浪動物之家已經超收了，正在興建中的學甲動保園區，即使地點已遠離人跡，當初剛興建時也受到當地民眾強烈反對與抗議，全市現只有仁德區及曾文願景園區有臨時守容所。

黃偉哲說，民眾要政府捕捉浪浪以集中管理，卻又不讓政府設立動物收容中心，撲殺及安熱死又有違當前的主流民意，巧婦難為無米之炊，但政府責無旁貸，還是要努力跟民眾溝通，在不影響民眾生活的地方，尋找可以收容浪浪的場所。

台南永康二王公墓配合遷葬正進行圍離架設工程，希望同時降低流浪犬與人車的衝突，目前工程進度落後。（記者劉婉君攝）

台南永康二王公墓配合遷葬正進行圍離架設工程，希望同時降低流浪犬與人車的衝突，目前工程進度落後。（記者劉婉君攝）

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