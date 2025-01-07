罕見安太歲！ 台南金龍殿3年1次福德正神「揹八字」賜平安

金龍殿福德正神胸前繡龍荷包長年都被鬍子遮住，相當隱密且不得觸碰；此次再度祭出全國獨有的神明「揹八字」求平安，成為另類安太歲。（安平全台金龍殿提供）

2025/01/07 18:11

〔記者王姝琇／台南報導〕知名財神廟安平全台金龍殿祭出每3年1次全國獨有的儀式，讓信眾將生辰八字放在鎮殿神尊胸前繡龍荷包內，成為另類安太歲，以祈求保身、求運、解厄、消病業。

金龍殿主委陳展川表示，金龍殿福德正神「揹八字」賜平安，緣起於日治時期日方從台灣徵調軍夫加入戰爭，軍眷為求家人平安歸來，紛紛帶著軍夫八字到金龍殿拜託福德正神「揹八字」，這些軍夫最後均平安歸來；之後，823炮戰金龍殿二度讓軍眷前來放八字；第3次則是SARS風暴。

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陳展川說，和平醫院SARS風暴當時人心惶惶，向神明請示後，首次獲得開放一般民眾也能來請神尊「揹八字」，爾後每3年1次，福德正神胸前繡龍荷包放滿信眾八字，祂一揹就是3年相當獨特！

陳展川進一步解釋道，金龍殿廟體空間狹小，無法另置光明燈等讓民眾安太歲，加上每年、每月都會有不同的正、偏沖或弱運勢，故決定每3年1次，不僅是安太歲，也能祈求保身、求運、解厄、消病業。甫開放就有上千人登記，除來自各縣市信眾之外，也有從美國委請朋友代為登記。

安平全台金龍殿主祀福德正神，鎮殿神明胸前繡龍荷包被鬍子遮住，除進行科儀外，平日是不得觸碰，可說是相當隱密，而神尊願意為信眾「揹八字」賜平安，更是展現其對眾生的悲憫之情。

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