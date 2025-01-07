鐵砧山桂花泉步道引進手作概念整修完工 海線親子踏青好去處

桂花泉登山步道難度不高，適合親子健行。（記者張軒哲攝）

2025/01/07 18:07

〔記者張軒哲／台中報導〕鐵砧山被喻為大甲後花園，吸引民眾晨昏散步健走，但桂花泉步道設施老舊，為復原過去的風貌並更加強化步道安全，台中市政府觀光旅遊局籌措經費進行優化改善，施工長度約1.4公里，打造顧及各年齡層大小朋友遊憩需求的友善步道，上月底順利完工，成為海線親子踏青好去處。

鐵砧山集觀光、休憩、生態與體健於一身，也是海線五、六年級生小遠足共同回憶，桂花泉登山步道主要路經永信藥品後花園，約有60多年歷史，開放給一般遊客健行使用，因步道兩旁遍植桂花樹及鐵砧山表面滲水形成泉，因而取名桂花泉。是大甲居民健行好去處，但步道因年久失修，路面多處破損，雨天常有民眾滑倒。

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台中市府風管所指出，步道前年編列約4500萬元開工整修，上個月底完工，正在處理驗收缺失改善。

觀旅局指出，步道在採用尊重生態永續發展的理念下，也在部分路段引進手作步道概念，由千里步道協會專業步道師帶領志工利用現地自然卵石、砂土材料進行現有自然步道高低差、沖蝕與樹根浮凸等問題改善，讓步道安全性與自然生態現況無縫融合。

桂花泉步道部分路段引進手作步道概念，獲得好評。（記者張軒哲攝）

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