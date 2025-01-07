「東京→台北」意外包機！空姐甜美廣播只叫他1人 羨煞數萬人

一名網友在社群分享自己從日本搭機回台，座艙竟僅有他一名乘客。（圖翻攝自@kkdkkn_Threads）

2025/01/07 18:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕意外獲得包機體驗！近日一名網友在社群分享，自己從日本搭機回台灣，遇到座艙僅有他一名乘客的情況，地勤親切帶著他登機，機長和空姐廣播還特別指名，尊榮待遇吸引大批網友熱議。

一名男網友6日在Threads上分享，前幾年疫情流行期間的特別經歷，當時他搭乘新加坡「酷航」從東京飛回台北，沒想到乘客僅他一人。從原PO分享的影片可以看到，機窗外能看見富士山，鏡頭一轉就是空蕩蕩的座艙，原PO也忍不住笑問：「整台飛機只有一個乘客的機率有多低？」

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原PO還透露，當時辦理登機完，不僅地勤1對1陪同走到登機口，機長廣播也將「Dear Passengers……」改成「Dear Mr. Chen……」，空姐全程坐在他的旁邊，抵達目的地時，也能聽到空姐以甜美的時間廣播通知：「陳先生，歡迎抵達台北！現在當地時間是下午的3點5分……」

該貼文曝光後狂吸逾10萬名網友按讚，「好尊榮啊！」、「解鎖人生新成就，一人包機」、「超酷的體驗，跟中頭獎沒兩樣」、「太幸運了！還看到富士山！」、「空姐坐你旁邊……這是什麼炫耀文」、「只有你一個，搞不好可以問問看可不可以參觀駕駛艙」。

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