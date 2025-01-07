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    今年首波強烈大陸冷氣團週四報到 中部以北10度低溫到下週一

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    2025/01/07 18:03

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今年首波強烈大陸冷氣團本週四（9日）白天報到！中央氣象署預報，週四白天起北部就有感、其它地方下午明顯轉冷，週五、週六溫度最低，一直到下週一（13日）白天才會逐漸回溫。

    氣象署預報員張竣堯表示，今晚到明天清晨仍偏冷，中部以北和宜蘭低溫約11度到13度，南部和花東地區有14度到16度，包括新竹、苗栗和金門等部分地方因輻射冷卻影響有10度左右或以下低溫。

    「下一波強烈大陸冷氣團將在週四白天開始影響北部地區，會一路冷到下週一清晨」，張竣堯表示，在冷氣團影響下，中部以北和東北部地區低溫僅10度到12度，南部和花東地區約12度到15度。

    張竣堯指出，下波強烈大陸冷氣團一開始是濕冷的天氣，9日到11日北部、東半部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴；週六起緩慢轉乾，下週日（12日）各地都是乾冷的天氣，各地大多為晴到多雲，但部分地區仍會有輻射冷卻影響，低溫僅個位數。

    張竣堯說，下週一（13日）清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，但白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；13日、14日各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，但都屬於乾冷的天氣型態。

    未來一週天氣趨勢。（氣象署提供）

    未來一週天氣趨勢。（氣象署提供）

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