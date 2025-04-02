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    吳忠達戰死沙場遺體疑遭動物啃食殆盡 烏軍帶回國旗臂章、身分證

    烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片，其遺體疑遭野生動物啃食殆盡，僅帶回身分證、健保卡等文件。（圖擷自Telegram）

    烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片，其遺體疑遭野生動物啃食殆盡，僅帶回身分證、健保卡等文件。（圖擷自Telegram）

    2025/04/02 13:57

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕我國陸軍特戰部隊退役的吳忠達赴烏克蘭擔任志願兵，去年底在前線與俄軍作戰時壯烈犧牲，由於當時戰況激烈，無法奪回遺體，近日傳出烏軍在事發現場發現吳忠達證件及制服碎片，其遺體疑遭野生動物啃食殆盡，僅帶回身分證、健保卡等文件。

    近日在烏克蘭TG群組有消息傳出，烏軍表示，小隊執行任務後帶回一名亞裔人員的證件及制服殘片，該人員已被野狗或其他野生動物啃食殆盡，願上帝保佑你；同時將帶回的證件PO上網，證實為去年在前線陣亡的我國特戰退役兵吳忠達，包含其身分證、健保卡、參戰證明等。

    吳忠達是去年10月底在烏東頓內茨克州的城鎮阿夫迪伊夫卡執行任務時與俄軍遭遇，在撤退過程中遭到手榴彈擊中陣亡。台籍戰友透露，當時由於敵軍槍林彈雨持續，與其他隊友只能忍著悲痛趕緊撤退，無法帶回其遺體。

    吳忠達與母親同住高市苓雅區，育有一女二男，最大的女兒才高一，他曾告訴母親，自己若在烏克蘭戰死，不要到烏國找他，「就讓我留在那裡」。

    烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片，其遺體疑遭野生動物啃食殆盡，僅帶回身分證、健保卡等文件。（圖擷自Telegram）

    烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片，其遺體疑遭野生動物啃食殆盡，僅帶回身分證、健保卡等文件。（圖擷自Telegram）

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