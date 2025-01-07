境外污染物來了！ 屏東縣成立空氣污染防制指揮中心

屏縣環保局進行固定污染源巡查。（屏東縣政府提供）

2025/01/07 19:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕受到冷氣團及東北風挾帶境外污染物影響，屏東縣空氣品質預報將達「中級預警」等級，屏東縣環保局超前部署，3天前即已啟動各項應變措施，今天（7日）更成立空氣污染防制指揮中心，持續強化各項污染源防制作業。

屏縣府環保局表示，依據環境部空氣品質監測與氣象資料顯示，中國上海至山東一帶霾害嚴重，隨冷氣團南下並傳送至台灣，6日起受此波境外污染，由北到南已有多數測站達到紅害等級，屏東縣因地處尾流弱風區，污染物累積效應更為明顯，今天（7日）凌晨起高屏地區各測站已達紅害等級。

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屏縣環保局連續3日持續執行各項應變作業，除加強主要道路洗掃工作外，並通報54家大型工廠及51家砂石場降載減排，深度稽查28家工廠及20家砂石場，共查獲1家未依許可操作、1家未依規定設置專責人員及1家空氣污染物排放超過標準，將依規定進行告發。

另針對前30大營建工地進行稽查，共查獲6場違反營建工程空氣污染防制管理辦法，以及45件疏濬區砂石載運車輛未依規定完整覆蓋防塵網。此外，環保局運用UAV無人機進行露天燃燒及污染熱區的空中巡查，查獲5件露天燃燒案件，環保局針對此些違法案件將加重裁罰，嚴懲惡化空氣品質行為。

此外，環保局也協同社會處、教育處及衛生局等單位，針對學校、托育中心、安養機構及醫院等敏感族群進行健康防護通報，提醒減少戶外活動，並建議配戴口罩以降低污染影響。

環保局說明，依據環境部預報資料，明天（8日）仍持續受大陸冷氣團影響，東北風也可能挾帶另一波境外污染物移入，環保局將持續監控空氣品質變化，並將加強各污染源稽查，並再提醒公私場所業者務必配合降載減排及落實各項防制設備操作，共同維護空氣品質。

屏縣加強重點路段道路洗掃工作。（屏東縣政府提供）

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