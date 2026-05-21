擎天崗Part2？淡水沙灘黑夜驚見活春宮 網嘆：拯救國旅創造打卡點

20日又有一對男女不顧旁人眼光，公然在新北市淡水沙灘「野戰」。圖為沙崙海水浴場。（資料照）

陽明山擎天崗日前因即時影像監視器直播有男女半夜露天「打野戰」的畫面爆紅，連日吸引大批網友朝聖。20日晚間疑似一對男女趁四下無人摸黑公然在新北市淡水沙崙海灘「野戰」，沒想到全被遠處的目擊者錄下，火速在網路上引爆話題，有網友笑稱，簡直是「為了拯救國旅不斷創造打卡地點」。

1名網友20日晚間在社群媒體平台Threads發布照片和影片，只見一對男女在沙灘上忘情「野戰」，畫面中兩人只穿白色上衣、下身衣物卻都失蹤，讓該網友傻眼：「請問是擎天崗那對嗎？怎麼跑來沙崙海灘Part2了。」

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該網友並在貼文附上拍攝時間及地點，證實事件發生於20日晚間8時左右，地點在新北市淡水區沙崙里。

由於近日擎天崗事件引發喧然大波，大批網友紛紛湧入貼文留言「雖然知道不是同一組人，但大家都各自（性）幸福」、「為了拯救國旅，他們不斷在創造新的打卡地點」、「他們一定不知道沙子跑進去後會有多痛，還必須去拿抗生素吃個幾天」、「不要打擾他們，為了每月的5000」、「這下淡江大橋有得塞了」。

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