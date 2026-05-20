為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    又1人退出民眾黨！楊寶楨宣布獨立參選台中東南區市議員

    2026/05/20 22:44 記者蘇金鳳／台中報導
    楊寶楨退出民眾黨，並宣立獨立參選中市東南區議員。（翻攝自楊寶楨臉書）

    楊寶楨退出民眾黨，並宣立獨立參選中市東南區議員。（翻攝自楊寶楨臉書）

    民眾黨再有一人退黨，前民眾黨美女發言人楊寶楨晚間臉書發言退出民眾黨，並宣布獨立參選台中市東南區市議員選舉，不論成敗，希望讓這邊的民眾有新的、不一樣的選擇。

    楊寶楨日前跟民眾黨市議員江和樹在直播節目，希望黨中央能徵召她參選中市東南區市議員，不過卻衍生她因得不到黨中央回應而表示若未獲提名就退黨、但堅持參選，進而爆發黨內交鋒。

    今晚楊寶楨在臉書發文退出民眾黨，且強調要獨立參選東南區。

    她表示，經過這段時間的風風雨雨，更看清楚了現狀，是時候向民眾黨道別了；謝謝過去的栽培，美好的記憶都會留下。

    她指出，回到台中，就是希望能為家鄉盡一份心力。送出退黨聲明書的同時，並宣布獨立參選台中市東南區市議員選舉，不論成敗，希望讓這邊的民眾有新的、不一樣的選擇。

    她說自己仍持續懷抱著中道理性的信念，再艱困的處境，都會勇敢往前走。謝謝支持，一直愛你們。

    她更在退黨聲明書上寫著，不認同黨的霸凌文化，路線已不同，決定獨立參選。

    楊寶楨退黨聲明書。（翻攝自民眾黨臉書）

    楊寶楨退黨聲明書。（翻攝自民眾黨臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播