又1人退出民眾黨！楊寶楨宣布獨立參選台中東南區市議員

楊寶楨退出民眾黨，並宣立獨立參選中市東南區議員。（翻攝自楊寶楨臉書）

民眾黨再有一人退黨，前民眾黨美女發言人楊寶楨晚間臉書發言退出民眾黨，並宣布獨立參選台中市東南區市議員選舉，不論成敗，希望讓這邊的民眾有新的、不一樣的選擇。

楊寶楨日前跟民眾黨市議員江和樹在直播節目，希望黨中央能徵召她參選中市東南區市議員，不過卻衍生她因得不到黨中央回應而表示若未獲提名就退黨、但堅持參選，進而爆發黨內交鋒。

請繼續往下閱讀...

今晚楊寶楨在臉書發文退出民眾黨，且強調要獨立參選東南區。

她表示，經過這段時間的風風雨雨，更看清楚了現狀，是時候向民眾黨道別了；謝謝過去的栽培，美好的記憶都會留下。

她指出，回到台中，就是希望能為家鄉盡一份心力。送出退黨聲明書的同時，並宣布獨立參選台中市東南區市議員選舉，不論成敗，希望讓這邊的民眾有新的、不一樣的選擇。

她說自己仍持續懷抱著中道理性的信念，再艱困的處境，都會勇敢往前走。謝謝支持，一直愛你們。

她更在退黨聲明書上寫著，不認同黨的霸凌文化，路線已不同，決定獨立參選。

楊寶楨退黨聲明書。（翻攝自民眾黨臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法