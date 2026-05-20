李四川胞弟李賜福當環保蟑螂恐嚇取財 在法庭上認罪了

李四川胞弟李賜福涉嫌在小琉球當環保蟑螂，恐嚇取財，今天首度開庭與其他3名共犯都認罪。（資料照，擷取自四叉貓臉書）

新北市長參選人李四川胞李賜福等人假借污染地方之名，以圍船、潑漆及人身威脅為手段，恐嚇琉球鄉垃圾清運業者，勒索每噸600元「回饋金」，案經屏東地檢署偵結依恐嚇取財等罪起訴並對主嫌李賜福求處重刑後，屏東地院今天首度開庭，李賜福及其他3名共犯在法庭上全部認罪，被害業者也同意和解，法院將擇期調解。

琉球鄉2024年垃圾清運招標案因9度流標，導致垃圾堆積暴量，衝擊全島逾萬鄉民生活與觀光事業，地方怨聲載道，抨擊人謀不臧，屏東地檢署調查發現，有犯罪集團插手垃圾清運不法情事，查出以李四川胞弟李賜福為首的犯罪集團，深諳業者普遍懼怕民眾抗爭，阻礙清運進度，致使清運期程延宕，面臨逾期違約罰款的心理，同時利用地方村民嫌惡心理，遂向廠商勒索回饋金。

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屏檢調查，2020年至2023年間，李賜福等人假借污染地方之名，以包圍船隻、潑漆及人身威脅作為手段，向琉球垃圾清運業者恐嚇勒索每噸600元「回饋金」，迫使先後標得垃圾清運案的3家業者分別交付240萬、150萬及186萬元，共得手576萬元。

屏東地檢署去年指揮調查局南部地區機動工作站與廉政署南部地區調查組到琉球偵辦後，認為涉案的李賜福及同夥林明男2人犯罪情節重大，向屏東地院聲押獲准，接著再查出孔姓及林姓2名共犯；屏檢今年2月偵結，分別依恐嚇取財罪及恐嚇危害安全罪起訴李賜福等人，建請法院對主嫌李賜福判處3年6個月以上有期徒刑，以示懲戒。

屏東地院今天第1次召開準備程序庭庭，李賜福在家人陪同下出庭，李賜福與其他3名共犯對於檢方起訴內容沒有意見，全都坦承犯行，向法官聲稱願和被害人和解，受害廠商也同意和解，院方將擇期安排雙方調解。

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