2縣市飆36度高溫！今午後降雨擴大 氣象署：恐有局部大雨

中央氣象署表示，今天上午各地多雲到晴，午後北部、宜花及其他山區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

中央氣象署表示，今天（21日）環境為西南風，上午各地多雲到晴，下午起鋒面逐漸接近台灣北部海面，環境水氣增多。午後北部、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中在北部山區有局部大雨發生的機率，而入夜過後桃園以北地區及新竹至嘉義山區仍有零星短暫陣雨機會。

溫度方面，今天各地白天溫暖偏熱，基隆及東半部高溫約30至32度，西半部31至34度，台北盆地及中南部內陸地區感受炎熱，尤其在南部近山區有局部36度左右高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強；而各地夜晚清晨低溫普遍為23至26度。

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氣象署發布高溫資訊稱，天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市、高雄市為黃色燈號，氣溫達36度以上。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，26至29度；金門多雲時陰短暫陣雨或雷雨，24至28度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，23至27度。

空氣品質方面，高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級。

氣象署預報稱，明天（22日）水氣增多，桃園以北地區及新竹至嘉義山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週六（23日）至下週二（26日）各地為多雲到晴，午後東北部地區有局部短暫雷陣雨，東部地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨，下週日（24日）、週一（25日）清晨至上午南部沿海亦有零星短暫陣雨。

下週三（27日）各地為多雲，午後大台北及東北部地區有局部短暫雷陣雨，東部地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 - 37 27 - 35 28 - 34 26 - 34

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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