美伊談判進入最後階段 川普不排除再動武「已做足一切準備」

美國總統川普20日表示，美伊談判已進入最後階段，若德黑蘭不同意達成和平協議，美方可能再動武。（美聯社）

美國總統川普20日表示，美方與伊朗的談判已進入「最後階段」，若德黑蘭不同意達成和平協議，美方可能再動武；但他同時暗示華府願意等待，以得到「正確答案」。

路透報導，川普20日在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）接受媒體聯訪時表示，中東局勢「正處於臨界點」，可能迅速升級。

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川普為促成停火而暫停對伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），迄今已持續6週，但結束戰爭的談判仍進展有限。

川普20日告訴記者：「相信我，如果我們無法得到正確的答案，事情將進展得非常迅速。我們已做足一切準備。」被問及他會給外交途徑多少時間，川普說：「可能要等待幾天，但也可能非常快。」

伊朗伊斯蘭革命衛隊警告，若美國再度發動攻擊，將把戰火擴大到中東以外地區。伊朗18日宣布正式成立波斯灣海峽管理局（PGSA），試圖加強管控荷姆茲海峽。

川普20日再強調絕不允許伊朗取得核子武器，「我們在伊朗議題方面已進入最後階段。讓我們拭目以待。要嘛達成協議，要嘛我們將採取有些難看的手段，但希望這不會發生。」

他提及：「理想情況下，我希望看到較少人喪生，而非大量傷亡。這兩種方式我們都能做到。」

與此同時，土耳其當局證實，總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）已與川普通了電話。艾多根對延長停火表示歡迎，並認為可能找到「合理的解決方案」。

伊朗國會議長、首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）20日在社群媒體指出，「敵人明顯和隱蔽的舉動」均表明美國正準備發起新一波攻擊。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則表示，德黑蘭仍願意進行談判，但他在社群媒體的貼文中補充，「透過威脅迫使伊朗投降只不過是一種幻想。」

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