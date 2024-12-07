網紅被收買也不必赴中！ 何澄輝曝中國「跨海統戰」手段

台灣安保協會副秘書長何澄輝。（資料照）

2024/12/07 20:40

〔記者方瑋立／台北報導〕反共網紅八炯昨推出系列「中國統戰紀錄片」上集，找來曾淪中國統戰樣版的「抖音神曲」創作者陳柏源拍攝臥底企劃，揭露中國統戰部收買台灣網紅手段。黑熊學院共同創辦人、台灣安保協會副秘書長何澄輝今（7日）受訪指出，中國吸收台灣網紅主要做法之一是「導流」，甚至可以不必赴中，透過操控流量實現「跨海收買」、「跨海統戰」。

何澄輝今接受本報採訪時表示，中國吸收台灣網紅主要做法之一是「導流」，要收買台灣網紅「根本不用給你錢」，直接透過灌流量的方式，包括將小粉紅引導到特定內容和平台，再透過支付寶或微信等中國平台QRCODE「抖內」。

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何指出，被收買的網紅甚至不必去中國，例如透過YouTube等平台影片再附上中國抖內QR，在封閉社群如LINE群組流傳，中國就可以透過控制流量，實現「跨海收買」和「跨海統戰」。

何強調，「揭露」和「標記」才是各社群、影音平台應該負起的責任，其最重要的意義在於，讓這些被收買的網紅「趨利避害」而極化，同時養成台灣民眾的識別能力，當台灣民眾可以輕易發現中國用語、統戰話術，最終達成被收買的台灣網紅跟中國小粉紅「內卷」（中國網路慣用語，指互相過度競爭、內耗），但其言論對台灣的影響力微乎其微。

何澄輝說，中國宣傳的做法時常是「給政策不給經費」，意即抓起個帶頭的操作，百中挑一給甜頭，就可以對外暗示「只要講中國好棒棒就是財富密碼」，就可能會引起他人效法，不僅是台灣，包括中國所謂金髮碧眼的「洋五毛」也可能被如此操作。

何澄輝認為，台灣如果有一百個防堵、查抓金流的方法，中國就有一千種規避的方式，所以用大禹治水式的防堵是沒有用的，最好的方式是標註出危險，透過揭露的方式，讓台灣民眾養成資訊識讀能力，讓偽裝成中立客觀的中國官宣現形。

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