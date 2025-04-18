為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    搭夜市「小飛機」竟墜機！2女童撞後腦勺尖叫狂哭

    小飛機竟「墜機」，當場讓幼童後腦勺著地。（警方提供）

    小飛機竟「墜機」，當場讓幼童後腦勺著地。（警方提供）

    2025/04/18 12:59

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕夜市遊樂器材恐隱藏危機！38歲的何姓女子帶著3歲及4歲的兩名女兒，週三晚間前往位於東港水源一街的夜市遊玩，並搭乘俗稱小飛機的遊具，但疑似小飛機發生翻覆，竟讓兩名女童當場「墜機」並後腦勺著地，女童當場暴哭，其他家長立刻幫忙叫救護車及報警，附近路人則質疑事件後業者竟然還繼續營業，非常過分。

    東港長春一路旁與水源一街每週三、週六都會有固定的夜市，一處空地擺放兒童遊樂器具，前天晚間不少家長都帶著小孩到此處遊玩，約7點半左右時，何女及其2名女兒也到場乘坐其中飛機外型的繞圈升降遊樂器具，但在過程中，疑似支撐飛機的支撐架斷裂造成小飛機翻覆，兩名女童當場落地，後腦勺直接著地。

    兩名女童痛得立刻放聲大哭，家長一時間也手足無措，當時也在旁的一名家長則趕忙上前詢問，何女則請她撥119請救護車送醫及報警，該家長昨天在網路PO文提醒其他家長，指當時小飛機突然翻覆造成兒童墜地，且事後警方及當事人就醫後，該業者竟然還持續營業，根本不顧別人小孩安危。

    警方強調，當天獲報後，即派員到場瞭解，發現何女攜兩名3歲、4歲的女兒乘坐由50歲的唐姓業者所經營的遊樂器材時，過程中女童摔落至地面導致後腦紅腫，現場由119救護車送醫，女童家屬不排除提告過失傷害等罪，後續視孩童狀況再與業者進行協調。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播