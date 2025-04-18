搭夜市「小飛機」竟墜機！2女童撞後腦勺尖叫狂哭

小飛機竟「墜機」，當場讓幼童後腦勺著地。（警方提供）

2025/04/18 12:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕夜市遊樂器材恐隱藏危機！38歲的何姓女子帶著3歲及4歲的兩名女兒，週三晚間前往位於東港水源一街的夜市遊玩，並搭乘俗稱小飛機的遊具，但疑似小飛機發生翻覆，竟讓兩名女童當場「墜機」並後腦勺著地，女童當場暴哭，其他家長立刻幫忙叫救護車及報警，附近路人則質疑事件後業者竟然還繼續營業，非常過分。

東港長春一路旁與水源一街每週三、週六都會有固定的夜市，一處空地擺放兒童遊樂器具，前天晚間不少家長都帶著小孩到此處遊玩，約7點半左右時，何女及其2名女兒也到場乘坐其中飛機外型的繞圈升降遊樂器具，但在過程中，疑似支撐飛機的支撐架斷裂造成小飛機翻覆，兩名女童當場落地，後腦勺直接著地。

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兩名女童痛得立刻放聲大哭，家長一時間也手足無措，當時也在旁的一名家長則趕忙上前詢問，何女則請她撥119請救護車送醫及報警，該家長昨天在網路PO文提醒其他家長，指當時小飛機突然翻覆造成兒童墜地，且事後警方及當事人就醫後，該業者竟然還持續營業，根本不顧別人小孩安危。

警方強調，當天獲報後，即派員到場瞭解，發現何女攜兩名3歲、4歲的女兒乘坐由50歲的唐姓業者所經營的遊樂器材時，過程中女童摔落至地面導致後腦紅腫，現場由119救護車送醫，女童家屬不排除提告過失傷害等罪，後續視孩童狀況再與業者進行協調。

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