懷疑同居人外遇男持雙刀挾持 苗警開2槍擊斃他

男子持刀抵同居人脖子遭警開槍喝止，中彈宣告不治。（民眾提供）

2025/04/18 13:22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕居住在苗栗縣頭份市的49歲蔡姓男子，今日凌晨因懷疑44歲陳姓同居女友外遇，因此與同居人發生糾紛，蔡男怒氣衝天竟拿起菜刀抵住同居人。警方獲報後趕赴現場，喝令蔡男停止行為，但蔡男不從還作勢逼近欲攻擊員警，處理員警因感到遭受生命威脅開槍射擊蔡男，蔡男左手掌與左胸被輪流擊中，倒下後送醫，於今天凌晨2點宣告不治。

據了解，蔡男案發前曾飲酒，酒後懷疑陳女外遇，因此發生爭吵，未料蔡男竟會持刀。警方獲報後，蔡男從住處5樓挾持陳女走下1樓，與警方對峙，蔡男當時雙手皆持菜刀，除了抵住陳女頭部，還不停朝處理員警逼近。

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處理員警見情況緊急，立刻喝令蔡男放下菜刀與放開陳女並止步，蔡男不聽勸阻仍持菜刀攻擊陳女並持續逼近處理員警，員警考慮陳女生命安全與自身安危只好開槍，蔡男因此中槍倒地，警方馬上通報消防人員救護送醫，但蔡男至今天凌晨2點宣告不治。

頭份警方表示，當時因情況急迫，警方為避免陳女與同仁自身安危故開槍制止。目前此案由頭份警分局成立專案小組調查釐清中，並報請檢方相驗。至於陳女頭上、臉上、身上多處擦挫傷，脖子有輕微割傷但無生命危險。

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男子持刀抵同居人脖子遭警開槍喝止，男身中2槍送醫不治。圖為頭份警分局。（民眾提供）

男子中彈宣告不治。（民眾提供）

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