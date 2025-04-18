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    交保踩紅線！賴苡任法學世家背景曝 搶麥女律師傳是他親妹

    制止賴苡任的女律師身分被起底，是賴苡任的妹妹賴苡安。（圖擷取自 臉書）

    制止賴苡任的女律師身分被起底，是賴苡任的妹妹賴苡安。（圖擷取自 臉書）

    2025/04/18 12:52

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    國民黨青年軍北檢前談「交保內幕」 女律師搶麥阻止：不要再講了

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨晚號召支持者昨晚集結北檢外抗議，當吳思瑤罷免案召集人賴苡任在現場談話大爆交保內幕時，其委任律師突然衝上前搶走麥克風，並高喊「偵查不公開」，相關影片在網路上流傳引發熱議。而女律師的身分也被起底就是賴苡任的妹妹賴苡安。

    賴苡任昨日響應國民黨主席朱立倫號召到北檢抗議，他撕下貼住自己嘴巴的綠色膠帶後表示：「讓我告訴各位，當檢察官跟我說要交保的時候，給我四條紅線，第一個，出來不准說政治迫害、第二個，出來不准說司法不公」，當他要講第三個的時候，一旁的女律師跳出來拉他的手，直呼：「不行、不要再講了、不可以」，並將麥克風從賴苡任手中搶走後大喊：「我是他的律師、偵查不公開，我要保護他」。

    賴苡任過去就讀亞洲大學財經法律學系，透過五年一貫學製取得學士及碩士學位，2016年考取北京大學法學院博士班，制止賴苡任的女律師被起底是賴苡任的妹妹賴苡安，畢業於新加坡管理大學法學碩士，具備新加坡國際調解機構（Singapore International Mediation Institute）認證調解員資格，與中華民國仲裁協會登錄之調解人與仲裁人資格。

    賴苡安是「勤業國際專利商標聯合事務所」的合夥律師，專精智慧財產權、民事與刑事爭訟，實務經驗涵蓋商標、著作權、營業秘密、網域名稱與電子商務等領域。而「勤業國際專利商標聯合事務所」是由賴苡安、賴苡任的父親賴文平創辦。

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