穿山甲「膨風肚」 開刀取出3.3公分釘槍針仍喪命

南投野生動物急救站在一隻腹部「膨風」的穿山甲肚內取出釘槍針，研判可能是在腐木取食螞蟻時不慎誤食吞下肚。示意圖。（記者劉濱銓翻攝）

2024/10/27 13:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮生物多樣性研究所野生動物急救站，近期收治一隻腹部「膨風」腫脹的穿山甲，乍看還以為懷孕，經X光檢查發現胃部竟有根3.3公分釘槍釘針，疑因異物導致腹脹，雖開刀從肚內取出釘針，但穿山甲仍因嚴重虛弱不治死亡，急救站表示，民眾廢棄家具或建築廢棄物應妥善清運，以免野生動物取食不慎吞入受傷或死亡。

野生動物急救站表示，這隻穿山甲是在南投中寮鄉被發現送到站上治療，當下發現肚子腫脹還以為是懷孕穿山甲，但後來看到生殖器，才知道原來是隻成體公穿山甲，經X光檢查發現肚內有異物，開腹則取出一支裝潢用的釘槍釘針。

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事後研判穿山甲可能是在取食腐木裡的白蟻時，伸長舌頭黏螞蟻卻連釘針也吞下肚，胃部裡出現異物，可能因此造成腹脹，但也不能排除其他可能，穿山甲在開刀取出釘針時，胃裡還有些食物，但最後取出釘針則因身體過於虛弱，最後仍不治喪命。

急救站說，山郊常會有老舊家具或木板等營建廢棄物，這些物品可能會衍生白蟻，並會吸引穿山甲等野生動物覓食，惟動物取食並不容易區辯或排除鐵釘等異物，呼籲民眾要丟棄這類物品應妥善處理，或尋求適當清運管道，以免危及野生動物生命。

南投一隻腹部「膨風」的穿山甲被送到野生動物急救站救治，外觀乍看宛如懷孕，經X光檢查竟發現胃部有根釘槍釘針。（野生動物急救站提供）

南投一隻腹部「膨風」的穿山甲被送到野生動物急救站救治，經開刀竟在胃部取出3.3公分的釘槍釘針。（野生動物急救站提供）

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