龍華科大教室內毆打老師影像曝光惹眾怒 當事學生現身說明經過

龍華科大發生學生在教室內與老師發生肢體衝突，影片曝光引發網友眾怒支持老師提告；當事學生晚間貼文回應此事件。（圖翻攝自Dcard）

2025/03/17 23:51

〔記者余瑞仁／桃園報導〕有網友在Dcard爆料，指龍華科大學1名學生因在課堂上吃東西被制止，卻揮拳攻擊老師，老師臉部被重擊、眼鏡被打飛，衝突過程被其他學生以手機拍攝下來，影片曝光引發網友眾怒、支持當事老師提告。對此，當事學生今晚在Dcard貼文回應，先是強調自己不應該對老師動手，但也表示衝突並非無端發生，而是有前因後果。

當事學生表示，當天他手上拿著一個喝完的飲料杯，這是因為老師曾明確規定不能將沒吃完的食物帶進教室，他遵守了這個規則。但老師卻直接指控他在教室飲食，這與事實不符。更重要的是，當老師作出指控時，並未親眼看到他吃東西，而是單憑推測就下結論。

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這不是第一次發生類似情況，當事學生說，學期初該老師的第一堂課，他在門口吃早餐，聽到點名便立刻放下食物進教室，結果卻被記「未到」，老師還直接對他說這學期「不用想過了」。這樣的行為真的符合一個專業、負責任的老師該有的態度嗎？

針對這起事件，當事學生說，在他試圖向老師解釋時，對方始終不願聆聽，甚至在他質疑老師「你覺得你看到的就是對的？」之後，老師率先出手推他，自己當下反應推回去，然而對方進一步抓住他的左手，並且反折手指，導致他以手臂進行壓制，但這不是攻擊，而是單純的防禦，他從未主動挑起衝突，只是想制止老師的動作。

當事學生說，直到他認為老師沒有繼續反抗，他才選擇後退，但沒想到對方又推了他一下，這時他的火氣才真正上來，再度回擊。而在這個過程中，老師試圖勾住他的脖子，企圖將他拉倒，這才導致後續的肢體衝突發生。最終，當他確定老師不再有攻擊行為後，他便主動退開，這就是事情的完整經過。

當事學生感嘆，網路上流出的影片並不完整，僅有20秒的片段便讓許多人對事件下定論，甚至出現了無端的外貌攻擊。這樣的做法真的符合基本的媒體素養與公平嗎？如果真的想釐清真相，最完整的證據應該是監視器畫面，他曾試圖調閱，但無法取得。

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