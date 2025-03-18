傅崐萁被搜瞎扯賴清德司法迫害 吳靜怡：是否中共資助為真正高潮

國民黨立法院總召傅崐萁。（資料照）

2025/03/18 09:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁遭告發「競選小物案」，疑涉商業會計法、反滲透法等罪，檢調14日發動搜索、約談行動。對此媒體人吳靜怡表示，金流、白手套、中國資助的全面調查，這場 「清白里模式 2.0」 還在發展中，真正的高潮可能在數位證據是否能證明「中國資助」這一點上，如果證據確鑿，這將是台灣政治史上最具爆炸性的反滲透案件之一。

吳靜怡在臉書PO文表示，此案由台北地檢署主導，而非花蓮地檢署，顯示檢調對地方檢察機關「不信任」，擔憂案件在地方勢力影響下遭遇阻礙，三波搜索的進程顯示，這不是單一案件，而是中央司法單位針對傅崐萁勢力網絡的「步步進逼」策略：2月27日：首波搜索，針對戰天下公司負責人蘇意舜及其關係企業；3月11日、14日：第二、三波搜索，直指傅崐萁管家李慶隆在台中、花蓮的據點，顯示調查已進入傅的核心圈。

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吳靜怡指出，「先以輕罪敲門，進一步搜證反滲透罪」透過查扣電子設備，檢調希望找到來自中國的資金證據，讓案件升格為「國安級」調查，戰天下公司是否為傅崐萁的白手套？負責人蘇意舜是傅崐萁的親信，曾在其擔任花蓮縣長時主掌觀光標案，後來還經營旅行社「艾咪兔」過去9年共得標花蓮縣各級單位共20件標案2177萬多元，可見關係不一般。檢調目前調查該公司「戰天下」修容組競選小物的資金流向，試圖確認是否存在不法資金來源，鍾小平議員一開始說修容組是傅崐萁送的，後來改口「有金主買單」，並補上發票，但若檢調查出沒有金流，此發票就是假的，則可能構成偽造文書罪，若其他藍委同樣收受，可能引發國民黨內更大範圍的司法問題。

吳靜怡續指，《幸福水泥案》與《理想大地案》恐成為傅崐萁家族企業版圖的司法風暴？2016 年傅崐萁任內，花蓮縣府將礦石開採稅率從每噸10元，調高至每噸70元，遭業者提告，縣府敗訴後需退還2億元超徵稅款，檢調懷疑縣府官員趁機向業者索賄，可能涉及貪污，這一點與傅崐萁關係未明，但已被檢調低調偵辦。過去傅崐萁已歷經理想大地案，該案涉及家族企業榮亮公司透過縣府高官內部喬土地買賣，大賺1億元，但最終傅崐萁未被定罪，然而，這次幸福水泥案若有新證據，則可能對其構成實質威脅。

吳靜怡分析，金流、白手套、中國資助的全面調查，這場 「清白里模式2.0」 還在發展中，真正的高潮可能在數位證據是否能證明「中國資助」這一點上，如果證據確鑿，這將是台灣政治史上最具爆炸性的反滲透案件之一。

吳靜怡直言從競選小物一路燒向國民黨的政治核心，一個傅家園丁，成為檢調深入傅氏勢力的突破口，這場搜索，是否會演變為對國民黨更大規模的司法風暴？讓整個藍營陷入無法逆轉的泥沼，反而成為大罷免浪潮更有力的推力！

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