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    俄烏停火有望？川普：與普廷已達多項共識

    美國總統川普18日將和俄羅斯總統普廷通話，川普透露「最終協議」有多項內容都已取得共識。圖為2人2017年在G7峰會上會晤。（美聯社）

    美國總統川普18日將和俄羅斯總統普廷通話，川普透露「最終協議」有多項內容都已取得共識。圖為2人2017年在G7峰會上會晤。（美聯社）

    2025/03/18 09:46

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普18日將和俄羅斯總統普廷通話，討論俄烏戰事和平協議，川普稍早在社群平台Truth Social透露，「最終協議」有多項內容都已取得共識，但還有很多需要討論，此外他還認為有望達成和平與停火，白宮官員也對「30天停火」持謹慎樂觀的態度。

    綜合外媒報導，川普16日曾透露他會和普廷討論土地、發電廠（札波羅熱核電廠）、分割資產等問題；17日則在華府向媒體表示：「烏克蘭的狀況不太好，我們將試試看能否達成和平協議，實現停火與和平，我認為我們能夠做到。」

    川普在Truth Social發文時，直指俄烏雙方每週都有2500名士兵陣亡，這種情況必須立即結束，他非常期待與普廷的通話。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）強調，川普有決心要達成和平協議。

    烏克蘭代表上週和美國特使在沙烏地阿拉伯會晤，討論出30天停火協議，川普希望普廷也能夠接受。不過，普廷雖然原則上同意，但質疑停火會阻礙俄國的攻勢、讓烏克蘭有空檔喘口氣補充軍隊，因此尚未決定停火。

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