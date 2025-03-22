中配小微鼓吹武統被驅！崩潰嗆「一個婦女喊一喊台灣就害怕了」

中配「小微」因涉嫌發布武統影片遭廢止居留許可。不過小微持續在抖音發布影片砲轟台灣政府，稱「我喊一喊台灣早晚滿地插滿五星紅旗，台灣政府就怕了，我一個婦女就能威脅到台灣政府了！」（圖擷自抖音）

2025/03/22 08:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國籍配偶網紅「亞亞」劉振亞涉嫌鼓吹武統，被移民署限令離境後，中配「小微」及「恩綺」也因涉嫌發布類似影片被廢止居留許可。不過小微持續在抖音發布影片砲轟台灣政府，稱「我喊一喊台灣早晚滿地插滿五星紅旗，台灣政府就怕了，我一個婦女就能威脅到台灣政府了！」、「一個婦女喊一喊他就害怕了」。她的言論也再度引起網友砲轟。

小微昨晚在抖音發布影片，批評台灣政府欺負3個孩子的媽媽，並稱有台灣的記者上門要採訪她，她為此怒嗆「台灣政府就是這樣的作為嗎？來欺負3個孩子的寶媽，台灣這個地方是言論自由，我喊一喊台灣是中國的台灣，我喊一喊台灣早晚滿地插滿五星紅旗，台灣政府就怕了，我一個婦女就能威脅到台灣政府了！」她還嗆記者「你敢報導嗎？」

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小微也批評，「他就這樣廢了我的居留證，台灣政府就這麼沒有作為，一個婦女喊一喊他就害怕了，丟臉啊！丟到國際新聞上去了」。

小微在另一則抖音影片也貼出收到的處分書，並稱「台灣丟臉丟到國際新聞上去了，3個愛國婦女在言論自由的地方，喊一喊愛國，就給他們帶來了威脅，就把我趕出台灣了」、「我愛國是光榮的，我愛國的任何代價我都接受，我光榮幸福回家！我是堂堂正正的中國人！永遠不怕事」。

小微的相關言論也引發台灣網友批評，在社群紛紛轉發相關內容，並諷刺「不是要回溫暖的祖國懷抱，怎麼會這麼崩潰」、「所以送回中國！剛好啊。」、「所有覺得自己的言論自由受到侵害的中配與國民黨，何不用同樣的標準來評一評富察的案子？」、「中國比較好，妳就回去中國，不要死賴在台灣，台灣人民又沒欠妳什麼」、「這就是中配的嘴臉「潑婦罵街」，還真的以為台灣是中國的」、「快滾不送！」

小微昨晚在抖音發布影片，她除了貼出收到的處分書，也批評台灣政府欺負3個孩子的媽媽。（圖擷自抖音）

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