為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中配小微鼓吹武統被驅！崩潰嗆「一個婦女喊一喊台灣就害怕了」

    中配「小微」因涉嫌發布武統影片遭廢止居留許可。不過小微持續在抖音發布影片砲轟台灣政府，稱「我喊一喊台灣早晚滿地插滿五星紅旗，台灣政府就怕了，我一個婦女就能威脅到台灣政府了！」（圖擷自抖音）

    中配「小微」因涉嫌發布武統影片遭廢止居留許可。不過小微持續在抖音發布影片砲轟台灣政府，稱「我喊一喊台灣早晚滿地插滿五星紅旗，台灣政府就怕了，我一個婦女就能威脅到台灣政府了！」（圖擷自抖音）

    2025/03/22 08:32

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國籍配偶網紅「亞亞」劉振亞涉嫌鼓吹武統，被移民署限令離境後，中配「小微」及「恩綺」也因涉嫌發布類似影片被廢止居留許可。不過小微持續在抖音發布影片砲轟台灣政府，稱「我喊一喊台灣早晚滿地插滿五星紅旗，台灣政府就怕了，我一個婦女就能威脅到台灣政府了！」、「一個婦女喊一喊他就害怕了」。她的言論也再度引起網友砲轟。

    小微昨晚在抖音發布影片，批評台灣政府欺負3個孩子的媽媽，並稱有台灣的記者上門要採訪她，她為此怒嗆「台灣政府就是這樣的作為嗎？來欺負3個孩子的寶媽，台灣這個地方是言論自由，我喊一喊台灣是中國的台灣，我喊一喊台灣早晚滿地插滿五星紅旗，台灣政府就怕了，我一個婦女就能威脅到台灣政府了！」她還嗆記者「你敢報導嗎？」

    小微也批評，「他就這樣廢了我的居留證，台灣政府就這麼沒有作為，一個婦女喊一喊他就害怕了，丟臉啊！丟到國際新聞上去了」。

    小微在另一則抖音影片也貼出收到的處分書，並稱「台灣丟臉丟到國際新聞上去了，3個愛國婦女在言論自由的地方，喊一喊愛國，就給他們帶來了威脅，就把我趕出台灣了」、「我愛國是光榮的，我愛國的任何代價我都接受，我光榮幸福回家！我是堂堂正正的中國人！永遠不怕事」。

    小微的相關言論也引發台灣網友批評，在社群紛紛轉發相關內容，並諷刺「不是要回溫暖的祖國懷抱，怎麼會這麼崩潰」、「所以送回中國！剛好啊。」、「所有覺得自己的言論自由受到侵害的中配與國民黨，何不用同樣的標準來評一評富察的案子？」、「中國比較好，妳就回去中國，不要死賴在台灣，台灣人民又沒欠妳什麼」、「這就是中配的嘴臉「潑婦罵街」，還真的以為台灣是中國的」、「快滾不送！」

    小微昨晚在抖音發布影片，她除了貼出收到的處分書，也批評台灣政府欺負3個孩子的媽媽。（圖擷自抖音）

    小微昨晚在抖音發布影片，她除了貼出收到的處分書，也批評台灣政府欺負3個孩子的媽媽。（圖擷自抖音）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播