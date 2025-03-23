獨家》中國快艇無籍船侵入澎湖延繩釣海域 竊取漁民漁獲

中國海盜快艇公然在我國漁民眼皮下犯案偷取漁獲及魚具。（民眾提供）

2025/03/23 15:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國快艇無籍船今（23）日侵入我國花嶼西海域，由於時值延繩釣小管作業產季，不僅侵入還會下手偷竊漁獲，中國快艇挾速度優勢，擺脫我國漁船追緝，又將船隻塗裝成我國漁船白色「保護色」，混淆海巡巡防艇視聽，增加查緝困難，讓漁民恨的牙癢癢，痛批中國快艇行為與海盜無異。

連日來天氣放晴，澎湖漁船傾巢而出，前往花嶼西澎湖傳統漁場，以延繩釣漁法捕捉時令的洄游性小管漁獲，今日下午1時40分許在東經119度6分5231秒、北緯23度27分6983秒處，展開延繩釣作業，突然1艘白色快艇侵入延繩釣作業區域，船上人員還當著我國漁船面前，強行將延繩釣漁獲及魚具收走。

請繼續往下閱讀...

這種公然在我國漁民眼皮下強搶漁獲行為，與海盜行徑無異，但因中國海盜快艇機動性太快，澎湖漁船追不上，導致澎湖漁船作業領域遭侵犯。中國無籍快艇如同小蜜蜂，分批侵入我們花嶼西海域從事延繩釣放小管作業，還會直接盜取澎湖漁民海上漁貨，讓澎湖漁民相當氣憤。

澎湖海巡隊據報後，由漁民提供經緯度，中國強盜快艇犯案地點，在西嶼西南約20浬，10071線上艇先過去處理 ，10087艇召回人員提早出勤，但趕抵現場，中國海盜船已逃之夭夭。更令人擔心的是，中國快艇刻意與台灣漁船一樣，都塗装成白色，無法由肉眼在海上辨識，增加第一時間追擊查緝的困難度。

中國海盜快艇不僅侵入我國延繩釣漁場，還直接下手搶奪漁獲及魚具。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法