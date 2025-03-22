傳葉元之前助理住院無健保 吳崑玉：離職立刻退保、太無情了

國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/03/22 09:06

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之的前助理病逝，家屬控訴葉不准假就醫、是「慣老闆」。親民黨前文宣部副主任、政治評論員吳崑玉昨在政論節目指出，該名助理躺在醫院的時候是無健保狀態的，他直言正常的公司會讓員工養好病再回到工作崗位上，葉元之卻立刻退保，質疑葉「實在太無情」。

吳崑玉在政論節目《新台灣加油》指出，他與前助理方旭夫妻認識20幾年，他表示先前除了在群組分享方旭的遭遇，也有將葉元之的說法貼到群組，但隨即遭到大家痛罵，因為大家都選擇相信方旭太太的說法。

請繼續往下閱讀...

吳崑玉指出，據說葉元之先前看助理臉色蒼白，因此要他回去，「後來兩個談一談，助理說那我就乾脆離職」。這段說法引發主持人質疑，如果能夠請假幹嘛離職，一定是跟老闆講完後，真的很不舒服才會選擇離職吧。

吳崑玉也表示，「那個時間大概是1月10號」，後來勞檢追查後發現，助理退保的時間就是1月10日，「所以這個助理躺在醫院的時候是無保狀態的，那所以他不是錢的問題，而是那個無情」。

吳崑玉認為，過去如果遇到辦公室同仁生病，自己打算離職，他都會挽留並要求他們先養病，並直言「勞健保這點錢我還扛得起」。吳崑玉質疑葉元之，「你怎麼會當天就給他退保，這點事情讓大家覺得，你實在是太無情了」。

政治工作者周軒也轉貼吳崑玉在政論節目發言的影片，引發網友砲轟「天性涼薄到這種程度」、「真的超級誇張且無情無義」、「連自己的助理都不懂得照顧，還要一腳踹」、「葉元之不只是慣老闆，根本就是對下屬毫無情感的人」、「有必要省那點錢嗎？健保好歹是以月份計費，馬上就退，也太狠了」、「難怪家屬會這麼生氣」、「太過分了⋯⋯真的不是人」、「連人都不會當，還虧他是教育博士」。

葉元之辦公室前助理方旭日前舉行告別式，現場還擺出「汪喵都歡迎，葉元之莫進。離塵遠遊去，慣老闆俱燼」告示牌。（擷取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法