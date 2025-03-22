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    國人遭中方關押失聯再增4件 羅文嘉：赴中有2個「不知道」風險

    近期國人遭中方關押增加3件、失聯增加1件，海基會秘書長羅文嘉表示，赴中國的風險非常高，因為去了不知道會不會發生什麼事，即使是發生事情，也不知道要怎麼處理，這兩個「不知道」就是風險。（海基會提供）

    近期國人遭中方關押增加3件、失聯增加1件，海基會秘書長羅文嘉表示，赴中國的風險非常高，因為去了不知道會不會發生什麼事，即使是發生事情，也不知道要怎麼處理，這兩個「不知道」就是風險。（海基會提供）

    2025/03/22 07:39

    〔記者鍾麗華／台北報導〕近期國人遭中方關押增加3件、失聯增加1件，海基會秘書長羅文嘉昨表示，赴中國的風險非常高，因為去了不知道會不會發生什麼事，即使是發生事情，也不知道要怎麼處理，這兩個「不知道」就是風險。在其他民主法治國家，有明確的法律規範可以依循，該有的基本權益保障透明清楚，不會有不知道的狀況。

    羅文嘉說，近期在武漢遭關押的台商父子外，另外有一位台灣人，原本在美國的大學從事博士後研究，去年3月廣東某大學聘請他擔任助理教授，雙方已談妥合約，當事人也已到廣東辦理宿舍入住，最後卻突然獲校方告知不予聘用。還有一位台灣人近期赴廣東珠海後突然失聯，家屬是接獲他的獄友來電才知道遭關押。

    羅文嘉強調，上述案例可看出赴中兩個「不知道」的風險，再加上對岸並不落實已經簽訂的「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，及時通報我方相關資訊，也更加深赴中風險。

    羅文嘉表示，如果對岸一直不願意落實司法互助協議，不把相關資訊透明化，按照既有制度管道進行通報，那有何基礎告訴台灣民眾，到中國旅遊、經商、觀光是沒有問題的，安全是獲得保障的。如果連已經簽訂的這些協議都無法逐一落實，又有何資格與基礎來談真正的交流。

    羅文嘉重申，從去年5月到現在，我們從來沒有改變對於對等、健康有序交流的承諾，但我們希望對岸能夠落實協議，解決因為交流而產生的問題。

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