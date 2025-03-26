3/26 今彩539頭獎開出2注！獎落新北這2區

3月26日開獎的第114000076期今彩539頭獎開出2注。（本報合成）

2025/03/26 22:12

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月26日）開獎的第114000076期今彩539頭獎開出2注，可得800萬元，由新北市板橋區大同街38號「鼎鑫旺財寶彩券行」、新北市蘆洲區民族路424之2號「上上簽投注站」開出。

第114000076期今彩539中獎號碼為「01、10、12、32、35」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共225注中獎，每注可得2萬元；參獎共9529注中獎，每注可得300元；肆獎8萬7138注中獎，每注可得50元。

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第114000076期39樂合彩中獎號碼為「01、10、12、32、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共619注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬8992注中獎，每注可得1125元。

第114000076期3星彩中獎號碼為「505」，壹獎共69注中獎，每注可得5000元。

第114000076期4星彩中獎號碼為「1942」，壹獎共25注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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