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    家沒了！台中清水6層老舊住宅「V字型」坍陷 住戶驚慌逃生

    清水民宅坍陷，引起住戶恐慌。（取自臉書清水小鎮）

    清水民宅坍陷，引起住戶恐慌。（取自臉書清水小鎮）

    2025/03/22 08:37

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區中興街一處6層建築住宅，今（22）日凌晨突然發生5樓與6樓層坍陷層塌，讓其他樓層住戶從睡夢中驚險，緊急逃命。有13戶住戶，共34名居民先被安置到清水的旅館，據了解，大樓屋齡老舊，詳細倒塌原因，有待進一步釐清。

    地方居民指出，這棟老舊建築屋齡將近50年，疑因年久失修，當時建商在建造過程中因資金不足，建築過程未能收尾，房屋結構不完整。今日凌晨1點多，5樓和6樓突然坍陷，所幸這兩個樓層並無人居住，未導致人員傷亡，其餘受影響的住戶目前已先撤離，安置至附近旅館，但住戶暗夜逃生，非常驚恐，憂心家就這樣沒了，不知何去何從。

    清水警方指出，調度大秀所、三田所各支援1車1人，於清水區中興南街與海濱路口、西寧路與中興街口管制人車進入及警戒，清水所員警於現場以封鎖線管制人員進入。全棟住戶於4時15分全數撤離完畢，並由區公所安置於旅社及旅社計9戶25人，自行依親計1戶1人，其他人自行找住處，於4時22分建築物周邊擺設警戒線後解除管制。

    清水警方緊急疏散住戶。（警方提供）

    清水警方緊急疏散住戶。（警方提供）

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