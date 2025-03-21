嘉義縣觀音瀑布傳女子失聯 警消搜尋中
警消人員在嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布搜尋。（民眾提供）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣知名景點竹崎鄉觀音瀑布今天傳出有女子失蹤，警、消人員到場搜救中。
嘉義縣消防局今晚9點獲報，竹崎警分局轉報，一名25歲女子留遺書，昨晚8點多失聯，員警在觀音瀑布附近發現該女手機，請求消防局提供人力及照明設備協助搜尋。
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目前竹崎消防分隊出動消防車1輛、救護車1輛，消防人員5名、役男1名、義消8名，加上員警7名，正會同家屬搜尋中。
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警消人員在嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布搜尋。（民眾提供）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣知名景點竹崎鄉觀音瀑布今天傳出有女子失蹤，警、消人員到場搜救中。
嘉義縣消防局今晚9點獲報，竹崎警分局轉報，一名25歲女子留遺書，昨晚8點多失聯，員警在觀音瀑布附近發現該女手機，請求消防局提供人力及照明設備協助搜尋。
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目前竹崎消防分隊出動消防車1輛、救護車1輛，消防人員5名、役男1名、義消8名，加上員警7名，正會同家屬搜尋中。