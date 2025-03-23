港人譴責港府跨境鎮壓 籲台灣人看清「維尼不懷好意」

港《基本法》23條實施滿一年街頭行動，現場並上演行動劇反對香港國安惡法與伸援香港政治犯！（記者田裕華攝）

2025/03/23 14:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「香港基本法」23條實施屆滿一年，在台港人今天在台北街頭上演「維尼不懷好意」行動劇，譴責中國變本加厲「跨境鎮壓」流亡港人，以塗鴉方式聲援香港政治犯，並提醒台灣民眾須對中國假和平之名，圖謀併吞企圖有所警覺。

在台港人團體今日上演「維尼不懷好意」行動劇，盼喚醒台灣人提高對中國的警覺性。劇中維尼帶著微笑，向眾人發送紅色氣球，裡面卻藏著糖衣毒藥，被港人、藏人、維吾爾人用著殘酷的事實戳破謊言。

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同時，在台港人也用噴漆塗鴉方式，重現被囚禁的香港政治犯面容。例如被判「串謀顛覆國家政權」的香港47人案，被指控「串謀勾結外國勢力」的蘋果日報創辦人黎智英，因紀念六四受害者入獄的支聯會副主席鄒幸彤等人。

香港邊城青年理事長馮紹天指出，2003年50萬港人上街成功阻止「香港基本法」第23條立法。然而，2020年「港版國安法」實施，香港自由受重創。2024年港府重推第23條，全面打壓異議，進一步剝奪港人自由，香港自由正在消逝。

台灣人權工作者李明哲進行短講表示，2003年香港人擋下基本法23條立法，去年23條要制定時，外媒去街頭訪問港人時，絕大多數人都不敢反對，因為2020年已通過「港版國安法」。香港特首李家超為了管制香港，增加法律概念模糊的煽動顛覆國家政權罪，讓香港民主政黨和社團完全解散。

李明哲指出，現在香港政府因為缺錢，甚至接受建制派立法會議員的建議，針對過馬路太慢的老人家，開罰2千元港幣。為了獲得交通罰款，警方對於小販瘋狂開罰，甚至趁計程車司機去上個公廁，車子暫停照樣罰鍰。

李明哲批評，23條極度不合理，知情不報最高可判14年，許多流亡港人的家屬還在香港，港府就用這一條約談、威脅家屬。現在的香港已變成你說什麼、寫什麼、穿什麼，都可能成為犯罪的理由，一個年輕人衣服上有「時代革命」就遭到判刑。

李明哲示警，香港警察因為有基本法23條，只要預判你未來將犯罪，隨時就可以將人逮捕。台灣面對這種情況，很多台灣人會去香港旅行，當台人習慣民主自由、批評政府，當中國把港人、台灣人都當成本國人看待，台灣人還要去香港旅行嗎？所有你在台灣習以為常的行為，在香港都會被當成犯罪。

李明哲批評，基本法23條有任何疑義，最終解釋權不是香港法院，而是在中國人大常委會，沒有民主選舉的中國人大就可以推翻香港法院的決議。台灣看到香港的案例，須思考要不要相信中國政府所說的話，要跟中國簽和平協議，可以看看香港下場。

「港人用魚死網破，證明一國兩制失敗！」李明哲說，中國推動「中港融合」搞粵港澳大灣區，要將香港當成一國兩制典範來騙台灣人，港人就用親近中國方式搞到魚死網破，要搞到香港經濟一蹶不振，證明一國兩制是失敗的。

他強調，香港人北上消費增加53% 這是「軟對抗」中國的方式，近年香港移民高達30萬人，這是港人用腳投票。無法離開的就躺平，2023年香港是全世界生育率最低的國家或地區，今年民調顯示，有76%年輕受訪者不願意生小孩。從香港例子來看，台灣人不要不關心政治，不關心政治仍會影響你，香港基本法23條確實也會影響到台灣人。

香港《基本法》23條實施滿一年街頭行動，現場並上演行動劇反對香港國安惡法與伸援香港政治犯！（記者田裕華攝）

香港《基本法》23條實施滿一年街頭行動，現場並上演行動劇反對香港國安惡法與伸援香港政治犯！（記者田裕華攝）

香港《基本法》23條實施滿一年街頭行動，人權工作者李明哲現身發言力挺（記者田裕華攝）

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