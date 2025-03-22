美容師輕生變凶宅 房東求償二連敗後逆轉獲賠159萬定讞

黃姓美容師在租屋處輕生變凶宅，高雄高分院判決繼承遺產的黃母要賠償房價損失，她不服上訴被駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

2025/03/22 08:16

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓美容師在租屋處輕生變凶宅，王姓房東向連帶保證人黃母求償200萬元，高等法院高雄分院更一審審理後大逆轉，判決黃母繼承女兒遺產範圍內，要賠償159萬元，她不服上訴被駁回，全案落幕。

據了解，2020年5月間，房東王男以每月1萬6000元，把北高雄的房屋租給黃女經營工作室，隔年元月間，她在屋內輕生後變成凶宅，嚴重影響房價，並因黃母為連帶保證人兼繼承人，因而向黃母求償200萬元損失。

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黃母指出，她不是連帶保證人，其女輕生不是故意要造成房屋的損失，拒絕賠償。

一、二審認為黃母未在租賃契約書簽名，案發隔月房屋以同樣價格順利出租，及黃女曾多次看身心科門診，了結生命前，不可能預見會變成凶宅而減損房價，判決不用賠償，但王男上訴，經最高法院撤銷發回。

高雄高分院更一審指黃女為成年人，應該知道在屋內輕生，會造成房屋價格減損，而黃母也未拋棄繼承，改判她要賠償159萬，她不服上訴，被最高法院駁回並定讞。

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