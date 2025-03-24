百歲人瑞好心借廁所遭偷12萬積蓄 警3天逮竊嫌追回贓款

警方查獲涉借用廁所、偷走百歲人瑞12萬元積蓄的蔡姓男竊嫌（中者）。（警方提供）

2025/03/24 16:52

〔記者王俊忠／台南報導〕3月21日傍晚，台南市安南區梅花里的百歲李姓人瑞好心借陌生男子上廁所，卻遭陌生男偷走屋內12萬元台幣。轄區南市警三分局安中派出所受理、組成專案小組調閱案發地沿線監視器，於今（24）日上午9時許，在安平區安平路查獲蔡姓男竊嫌（56歲、有竊盜通緝）並起出11萬多元贓款，全數歸還人瑞。

據了解，3月21日傍晚6點許，蔡嫌到台南安南區104歲的李姓人瑞家中借用廁所，李翁答應借用，蔡嫌涉利用李翁在屋外修理腳踏車時，搜刮屋內的12萬元現金再騎腳踏車逃離。李翁事後察覺屋內12萬元不翼而飛、報警追查。

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警方調閱案發地附近沿線監視器影像，發現涉案的蔡姓男竊嫌於21日行竊後四處繞路避開監視器，欲躲避警方查緝，專案小組夜以繼日追查發現蔡嫌疑躲藏在安平區舊部落，派員前往訪查。

今（24）日上午，三分局員警再度前往安平區訪查，眼尖的員警發現蔡嫌身影，立即在安平路某超商前攔查，員警得知竊嫌已利用超商叫車系統欲搭車離開，另覓他處藏匿。幸蔡嫌賊星該敗，被員警攔獲，並在現場起出贓款11萬6300元台幣，蔡嫌已花用3700元。全案訊後依竊盜罪嫌及竊盜通緝犯移送台南地檢署偵辦，並將贓款全數發還給被害人。

受害的李姓人瑞也在今天前往南市警三分局安中派出所領回遭偷走的積蓄，並開心與員警合影，感謝警方這麼快幫他找回積蓄。

警方查獲涉借用廁所、偷走百歲人瑞12萬元積蓄的蔡姓男竊嫌，起出花用後剩下的11萬6300元。（警方提供）

警方查獲涉借用廁所、偷走百歲人瑞12萬元積蓄的蔡姓男竊嫌，起出花用後剩下的11萬6300元。（警方提供）

遭借用廁所男偷走12萬元的104歲李姓人瑞（左2），到台南市警三分局安中派出所領回警方追回的11萬6300元贓款。（警方提供）

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