北京驚傳「獻忠事件」！男不滿遭拆遷 開車衝撞人群4死8傷

中國維安嚴密的北京，3月18日也發生隨機開車衝撞人群的惡性事件，造成4死8傷的慘劇。（影片截圖）

2025/03/24 17:43

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國近年來發生多起無差別惡性傷人事件，儘管北京當局要求加強風險源頭防控，並對「四無人員」展開查訪，但成效似乎欠佳。3月23日浙江紹興大唐街道大潤發超市門外發生持刀傷人的惡性事件，有4名男子倒地不起。無獨有偶，維安嚴密的北京3月18日也發生隨機開車衝撞人群的惡性事件，造成4死8傷的慘劇。

X平台「李老師不是你老師」發布中國網友爆料的影片顯示，3月23日浙江紹興大唐街道大潤發超市門外發生持刀傷人的惡性事件，影片顯示有4名男子渾身是血倒地不起，但未說明行兇原因。當地民眾稱：「隨機連殺4個」。

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許多網友在影片下方留言稱，「好可怕，隨著中國經濟下行，這種事只會越來越多」、「底層還是只能屠底層不敢往上屠 」、「好久沒有獻忠了，今年應該是獻忠年」、「這樣的獻忠就是莽夫，效果差kd少。要1換10換20，我們的政府很有錢啊，貪腐那麼多。讓共產黨賠」。

無獨有偶，網路影片顯示，北京3月18日發生隨機開車衝撞人群事件，造成4死8傷的慘劇，當局已全網封殺消息。據稱行凶的嫌犯遭當局強拆房屋，為了報復社會，在網路發影片預告殺人，然後開車衝撞人群。

網傳事發地點在北京順義區順平路輔路和木北路的路口，該路口處於順義區下轄的楊鎮。爆料者稱，行兇嫌犯是一名50幾歲的釘子戶，因為當局給的拆遷補助款太少，所以拒絕拆遷，結果最後被強拆。他憤怒之下決意「報復社會」，並提前離婚，且和孩子斷絕關係。事發當天他先在抖音帳號發影片「預告」，20幾分鐘後就開始在路上撞人。

事發後，當局很快封鎖了順平路輔路和木北路的路口，且全網封殺相關消息和影片。目前，行兇嫌犯的抖音帳號已經被關閉搜索不到。

對此，許多網友留言說，「冤有頭債有主，有種就針對領導，不要傷及無辜」、「誰拆你房子你報復誰去，報復老百姓算什麼」、「共產黨不倒永遠好不了，文明的絆腳石」。

2024年以來，中國發生多起無差別惡性傷人事件，但官方事後都將這類事件稱作「偶發」，且未公布相關事件的具體發生原因，不少中國網友則將這類事件稱為「獻忠事件」，名稱取自明朝末年在四川稱帝後進行多次大屠殺的張獻忠，藉以隱喻近幾年的惡性傷人事件。有分析認為，中國頻繁發生「獻忠事件」，折射出中國社會存在巨大的社會不公。

在2024年11月11日廣東省珠海發生車輛衝撞行人事件，造成35死43傷慘劇後，中國領導人習近平隨即下令各地區加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，當局也對「無配偶」、「無子女」、「無工作」、「無房子」等容易報復社會的「四無人員」展開排查，但由大年初三又爆發無差別殺人事件來看，這些措施似乎成效不佳。

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