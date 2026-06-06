獨家》徐巧芯嫌護照「Republic of China」字太小 提案凍結百萬預算

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

立法院審查2026年度中央政府總預算案。國民黨立委徐巧芯提案批評，外交部配合操作意識形態，將護照封面的中華民國正式英文國名「Republic of China」極小化，成為必須依靠放大鏡才能辨識的裝飾圖案，她據此要求凍結外交部領事事務局的「印刷及製作護照」事務費新台幣100萬元，待提出改進報告後始得動支。

根據預算提案表，外交部領事事務局於今年度總預算案中，在「領事事務管理」項下的分支計畫「印刷及製作護照」，一般事務費編列11億4266萬1千元。其中，印製晶片護照費計需10億7325萬元。

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徐巧芯提案質疑，外交部先前配合政府操作意識形態議題，於2020年將我國護照封面的中華民國正式英文國名「Republic of China」，縮小到幾乎難以辨識。這樣的護照改版，對多數民眾實際出國的便利性，以及台灣的國際地位與能見度並無實質幫助，反而凸顯出民進黨執政格局的狹隘。

「護照設計本應兼顧中華民國特殊的國際處境，同時清楚呈現正式英文國名。」徐巧芯認為，先前版本的設計已經在「Taiwan」識別與「Republic of China」正式國名之間取得一定平衡。即使政府希望進一步強化「Taiwan」的辨識度，也沒必要將「Republic of China」極小化到近乎成為必須依靠放大鏡才能辨識的裝飾圖案。

徐巧芯說，如此改版不僅無助於中華民國在國際社會中的呈現與辨識，反而削弱了國家正式名稱應有的存在感，形同自我矮化。她要求，外交部必須確保行政合憲守法，恢復中華民國的英文「Republic of China」在護照封面上的占比，並提出改進報告。

據此，徐巧芯提案主張，凍結100萬元預算，俟外交部領事事務局於3個月內向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。

立委徐巧芯指控，外交部配合操作意識形態，將護照封面的中華民國正式英文國名「Republic of China」極小化。（資料照）

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