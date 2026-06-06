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    首頁 > 國際

    無視北京警告？川普稱仍可能與賴清德通話

    2026/06/06 08:33 即時新聞／綜合報導
    儘管中國已警告反對川賴通話，但川普週五（6/5）仍暗示，他可能仍會與賴清德通話。（美聯社）

    儘管中國已警告反對川賴通話，但川普週五（6/5）仍暗示，他可能仍會與賴清德通話。（美聯社）

    美國總統川普在5月「川習會」後表示，將盡快決定是否推進新一批對台軍售，並稱會致電總統賴清德；儘管中國已警告反對此事，但川普週五（6/5）仍暗示，他可能仍會與賴清德通話。

    《美聯社》報導，川普上月從北京返程途中，首次提出這個想法。他當時表示，在考慮是否推進今年稍早已獲國會批准、價值140億美元的對台軍售案時，他打算直接與賴清德通話。

    川普本週五暗示，與賴清德通話仍有可能。當被問到是否仍打算致電賴清德時，川普告訴記者：「我一直都願意跟他談。」（I’ll always talk to him）

    如果通話成真，將是數十年來，美國與台灣現任總統之間首次直接對話，而北京已勸阻川普不要進行這樣的接觸。2016年12月，前總統蔡英文曾致電當時仍是候任總統的川普，祝賀其當選總統並針對多個議題交換意見。

    川普週五發表上述談話後，我國駐美代表處重申，其立場是打算就軍售與其他議題，與美國「保持密切聯繫」，「若川普總統與賴總統通話有任何安排，我們將由美方宣布。」

    華府戰略暨國際研究中心中國研究主席卡根（Edgard Kagan）表示，與推進對台軍售案相比，中國會把川普與賴清德通話視為更具挑釁性。他指出，值得注意的是，在中國警告美國政府不要讓川普與賴清德接觸後，川普仍持續公開表示這通電話有可能發生。

    卡根說，如果川普略過與賴清德通話，或許能為推進新的對台軍售案創造空間，同時減輕北京反彈。「這可能讓他有空間宣布軍售，化解外界對美國正在背棄台灣的批評，同時又以一種讓中國覺得其觀點受到某種尊重的方式來做。」卡根曾任美國駐馬來西亞大使，並曾是川普與拜登政府處理東亞議題的國務院官員。

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