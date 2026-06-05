打臉黃國昌！ 姚人多還原現場駁「封口令」：要求保密的人是他

台灣民眾黨主席黃國昌舉辦首場新書《向光前行》發表會。（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌今天舉行新書《向光前行》首場發表會，邀請前主席柯文哲、資深媒體人趙少康暢談從政歷程。不過，書中關於當年他以時力黨主席身分率隊靜坐凱道、抗議勞基法修惡一事，遭現任時力黨主席王婉諭痛批「換黨就換腦袋」，要求道歉、下架新書。時任總統府副秘書長姚人多更指出，他當時確實開車載黃國昌進總統官邸談勞基法，但否認他對下封口令，「沒說的話被用引號標注」，讓他不得不回應。

時任總統府秘書長、清大人文社會學系系主任姚人多今晚於個人臉書發文，回應黃國昌新書中《向光前行》所提內容。他寫道，認識他的人都知道，自己很喜歡用一首歌的歌詞形容我對過去的態度：「往事不要再提，人生已多風雨」，他離開政治整整6年，不曾在社會大眾面前談論過去的那些往事，但對於媒體報導黃國昌新書提及和他有關的一段往事，直言「它跟我的記憶有極大的落差」。

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姚列出五點陳述，原文內容如下：

「第一、當年，我的確受蔡總統所託，載他進出官邸。這一點沒有疑問。談的事情也的確是勞基法修法。這一點也沒有疑問。不過，我不記得黃主席曾經在官邸說過『如果在充分討論後，表決我們輸了，我們會認，這就是民主』這些話。我記得的是黃主席在總統面前發了很多牢騷，總統耐心聽完後，已經拿起電話要打給負責的人。這時，黃主席出面制止，並表示他理解總統的立場與為難。所以電話沒有打。然後，不久之後，我看到他在立法院演了那齣戲。我到現在還記得，當時看到電視畫面時那種噁心的感覺。」

「第二、他在書中寫到，我在車上對他下『封口令』。這一點真的是令我十分吃驚。其實，這不是他第一次持這種論點，也不是第一次這樣講。之前，我都不想回應。畢竟，那是他身為一個政治人物的求生之道，我雖不贊成，但我選擇用沉默表示我對每個人記憶的尊重。只不過這次在書中，他竟然把我沒說過的話用引號標示出來。這個做法就讓我不得不回應了。我對車上發生的事情之記憶跟他完全相反。當天在車上，的確有人希望這件事不要傳出去。不過，那個人不是我，而是他。堂堂的黃委員、黃主席什麼時候聽過民進黨的話？其實，這件事情的邏輯很簡單，他跑去官邸看蔡總統如果傳出去究竟對誰有傷？這種門關起來的密會是誰最反對的？對誰有傷就代表那個人有保密的需求。我沒有那個需求，民進黨也沒有。我記得，要求保密的人是他，不是我。我真心奉勸黃主席，別再為了自己的政治目的而刻意扭曲事實，這樣做只會令第三勢力的路更加難走。」

「第三、我這學期開了一門課叫『政治修辭』。單就政治修辭的角度來說，黃主席的這本新書做到了一件事：為了成就他個人的英雄主義，他把所有跟他意見不一樣、立場不一樣，記憶不一樣的人全都打成壞蛋。而他黃國昌則是那個在壞蛋打壓過程中屹立不搖、永不屈服的人。這是他整本書背後的敘事結構。他出這本書的目的只有一個，他想尋求認同。簡單地說，這本書就是一個選舉工具，只不過，他2026年沒地方可以選。我看得懂他在做什麼。這些年來，我一直很同情他。事實上，我打從心裡希望他能真的為台灣做點事。遺憾的是這幾年來，我只看到他的轉變，看到他這個人為了要在政治上存活下來而不斷建構對他有利的現實。寫這些東西，我心裡其實並不快樂，因為在我眼裡，他是一個可悲、可憐的存在。

「第四、我跟黃主席不一樣，我個人沒有針對過去出書的需要，我也從來沒有把自己打造成英雄的需要，我目前更沒有回到政治領域的打算。我喜歡現在的生活，能寫一些我真心相信的事情。我必須強調，我完全尊重他個人的記憶。只不過他的記憶跟我有很大的不同，所以，我寫出我的。我不會強迫社會大眾接受我的記憶。畢竟，在這樣的一個時代裡，人總是被迫要為自己留下一些紀錄。」

「第五、我不會把自己看成是受害者。即使年代已經有點久遠了，但是進廚房就不要怕熱，這是我的自我要求。這件事最大的受害者是我那台白色小鴨。那天載完他之後我就去洗車。洗得很乾淨，不過沒多久，我還是把小鴨賣了。因為我不想我的車上還留著跟他的記憶。小鴨，委屈你了。」

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