正妹女警辭職選里長 一天狂吸1.5萬人按讚

趙珮婕在臉書上宣布參選里長。（取自臉書 {仁武人}大小事（2））

原為派出所警員的正妹女警趙珮婕在網路社群宣布投入仁武區里長選戰，她說：「我希望能從衝突中的執法者，走向公共事務的參與者與推動者，這是我決定投身里長選舉的初衷。」這篇參選宣言一天內狂吸引1.5萬人按讚，留言讚她「人又美又親切」。

現年27歲的趙珮婕曾在台中、台北市警察局服務，為參選高雄市仁武區仁慈里里長，於去年在台北市中山分局辭職。仁慈里現任里長洪月琴因年事已高決定退休，但她另有支持者。

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趙珮婕在臉書上表示，在過去的五年多裡，我是一名站在第一線的派出所警員，穿著制服的日子裡，曾處理過無數大大小小的糾紛，也曾見過許多社會上需要幫助卻不得其門而入的人們；雖然在職責及能力範圍內為民眾排憂解難早已成為習慣到不行的日常，「看著那些受幫助展露笑顏的人們，也總能讓我感到幸福萬分，但與此同時也有許多的困難是警察這個身分沒有辦法解決的，每每看著那些無助民眾的身影，都讓我感到扼腕與無奈」。

她說， 那些獨居長輩，因為缺乏監視器而難以釐清的里鄰糾紛，還有因為路面坑洞長年失修，讓人們每天上下班騎車像在探險甚至不小心摔倒受傷……等等生活的酸甜苦辣，都是需要被正視的，因而卸任警職全身投入里長的選舉工作。

趙珮婕受訪時表示，她從小與阿嬤住在仁慈里20餘年，為了陪伴年邁的阿嬤，近年也在這裡買了房子。她說，想把過去守護治安的專業與正義感，轉化為照顧鄰里的實際行動，仁慈能成為更好、更溫暖的社區。

趙珮婕將從警職走入公共事務。（趙珮婕提供）

趙珮婕喜愛動物。（趙珮婕提供）

趙珮婕與同事一起為民服務。（趙珮婕提供）

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