獨家專訪》台獲認證「綠色無人機」資格 美專家：美軍已採購MIT無人機

美國國際無人系統協會（AUVSI）執行長羅賓斯（Michael Robbins）。（記者塗建榮攝）

工研院（ITRI）昨（4）日正式獲准成為美國以外唯一「綠色無人機」（Green UAS）評估機構，立下台美合作里程碑。美國國際無人系統協會（AUVSI）執行長羅賓斯（Michael Robbins）今（5）日接受本報專訪時指出，這代表台灣擁有本土的快速通道，能進一步取得美國國防部的「藍色無人機」（Blue UAS）認證。他並明確證實，美軍現在就已經在採購「台灣製造」（MIT）的無人機，更期盼今年稍晚能在台灣舉辦「美、台、烏克蘭」三邊高峰會。

羅賓斯明天（6日）將應邀出席科技、民主與社會研究中心（DSET） 2026年度論壇「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，與白宮前官員及專家學者聚焦「AI供應鏈韌性對話：從模型、安全到智慧機器人應用的全球競爭」對談。

請繼續往下閱讀...

羅賓斯接受本報獨家專訪說明，「藍色無人機」是由美國國防部採用的政府標準，「綠色無人機」則是由AUVSI管理的商業標準。兩者間有一條直接的通道，符合綠色標準的無人機可透過審查程序，升級成為符合藍色標準的無人機。

他指出，工研院獲准成為評估機構後，台灣無人機產業現在有了一個本土的快速通道，不必非得與美國的團隊跨海對接，這也是計畫首次對外輸出。當台灣公司通過外國所有權、網路安全與供應鏈等多階段審查，並被認證為符合綠色無人機標準時，就能豁免不受美國聯邦通信委員會（FCC）涵蓋清單的限制，並具備資格銷售給美國國防部。

針對台灣建立全球「非紅供應鏈」的角色，羅賓斯也向台灣決策者提出具體建言。他點出，目前台灣國防部的標案雖然要求「非紅、非中共」的供應鏈，但目前仍依賴廠商「自我宣告」的認證過程。他強烈建議，台灣國內標案也應採用該標準，實際與工研院合作，由獨立的中立第三方來執行網路安全與供應鏈審查，而非僅依賴自我宣告。

談及台灣潛力，羅賓斯高度讚賞台灣擁有極其強大的工程知識、製程與製造能力，能以具競爭力的成本擴大規模。至於美軍最終是否會購買並部署全機「台灣製造」的無人機？羅賓斯直言，「他們已經在買了」，如雷虎科技的產品就是台灣製造的無人機，不僅已列在藍色無人機名單上，而且現在就正被美軍採購和部署。

向林佳龍建言舉辦「美台烏無人機峰會」

羅賓斯並透露，他今天與外交部長林佳龍討論時提議，希望今年稍晚能在台灣舉辦一場「美-台-烏克蘭」三邊高峰會。他強調，可以安全地說，除中國以外，美國、烏克蘭和台灣是目前全球無人機產業中最大的三個要角，希望能把這三方聚在一起，聚焦彼此優勢並找出可以合作及共同前進的道路。

相關新聞請見︰

獨家專訪》藍白再擋無人載具條例 美專家甫拜會盧秀燕後示警：攸關國安

獨家專訪》穩定主力訂單投資無人系統多重要？美產業專家：台應記取美國的教訓

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法