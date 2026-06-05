新加坡新任代表符秀麗拜會屏東 周春米盼深化雙方交流合作

新加坡新任代表符秀麗（右）拜會屏東縣政府，屏東縣長周春米（左）誠摯歡迎。（屏東縣政府提供）

新加坡駐台北商務辦事處新任代表符秀麗今（5）日拜會屏東縣長周春米，雙方就觀光推廣、農產外銷、食品產業及未來合作等議題進行交流，周春米除了介紹屏東豐富自然景觀、多元文化及產業發展成果，適逢黑鮪魚文化觀光季，也特別邀請符代表參加黑鮪魚美食宴，雙方期待未來能持續深化交流，拓展更多合作契機。

屏東縣長周春米表示，新加坡與台灣長期維持良好關係，無論經貿或文化往來都十分密切，新加坡作為重要的國際樞紐，與全球先進產業連結緊密；而屏東則是農漁大縣，農產品外銷表現亮眼，午仔魚、石斑魚等養殖漁業也具相當規模與競爭力，期待未來透過更多交流合作，讓優質農漁產品拓展國際市場。

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周春米指出，近年在半導體產業帶動下，台灣受到國際高度關注，屏東成為大南方半導體S廊帶重要一環，積極推動高鐵屏東站、台鐵六塊厝站、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、屏科實中及國際棒球場等重大建設，其中屏東科學園區以智慧農醫、綠色材料、太空科技與新興科技為發展主軸，目前國家火箭發射場已選定於滿州鄉，展現屏東發展太空產業的潛力。

新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗表示，新加坡作為國際交通樞紐，相當重視人工智慧、科技園區及人才培育等發展議題，近年也投入大量資源推動相關發展；新加坡民眾喜愛海鮮及台灣美食，對屏東黑鮪魚更是久仰大名，期待未來能與屏東在農漁產業、科技發展及人才交流等領域深化合作。

屏縣府表示，為推廣在地美食、伴手禮與觀光景點，縣府團隊近年結合工商策進會、農業科技園區企業積極參與新加坡NATAS旅展平台，除率領在地業者參加新加坡國際食品展，也與該地昇菘超市、FairPrice超市等通路商及多國代理商洽談，盼提升市場能見度。

屏東的鳳梨、芒果及蜜棗品質優良且深受海外市場喜愛，多年來穩定外銷新加坡，2025年鳳梨外銷量即逾172公噸，展現屏縣府農產拓展新加坡市場的成果。

新加坡新任代表符秀麗（左三）拜會屏東縣，縣長周春米（右三）盼深化雙方交流合作。（屏東縣政府提供）

新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗（左）拜會屏東縣長周春米（右），雙方均期待未來能持續深化交流。（屏東縣政府提供）

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