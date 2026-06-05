為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新加坡新任代表符秀麗拜會屏東 周春米盼深化雙方交流合作

    2026/06/05 23:06 記者羅欣貞／屏東報導
    新加坡新任代表符秀麗（右）拜會屏東縣政府，屏東縣長周春米（左）誠摯歡迎。（屏東縣政府提供）

    新加坡新任代表符秀麗（右）拜會屏東縣政府，屏東縣長周春米（左）誠摯歡迎。（屏東縣政府提供）

    新加坡駐台北商務辦事處新任代表符秀麗今（5）日拜會屏東縣長周春米，雙方就觀光推廣、農產外銷、食品產業及未來合作等議題進行交流，周春米除了介紹屏東豐富自然景觀、多元文化及產業發展成果，適逢黑鮪魚文化觀光季，也特別邀請符代表參加黑鮪魚美食宴，雙方期待未來能持續深化交流，拓展更多合作契機。

    屏東縣長周春米表示，新加坡與台灣長期維持良好關係，無論經貿或文化往來都十分密切，新加坡作為重要的國際樞紐，與全球先進產業連結緊密；而屏東則是農漁大縣，農產品外銷表現亮眼，午仔魚、石斑魚等養殖漁業也具相當規模與競爭力，期待未來透過更多交流合作，讓優質農漁產品拓展國際市場。

    周春米指出，近年在半導體產業帶動下，台灣受到國際高度關注，屏東成為大南方半導體S廊帶重要一環，積極推動高鐵屏東站、台鐵六塊厝站、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、屏科實中及國際棒球場等重大建設，其中屏東科學園區以智慧農醫、綠色材料、太空科技與新興科技為發展主軸，目前國家火箭發射場已選定於滿州鄉，展現屏東發展太空產業的潛力。

    新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗表示，新加坡作為國際交通樞紐，相當重視人工智慧、科技園區及人才培育等發展議題，近年也投入大量資源推動相關發展；新加坡民眾喜愛海鮮及台灣美食，對屏東黑鮪魚更是久仰大名，期待未來能與屏東在農漁產業、科技發展及人才交流等領域深化合作。

    屏縣府表示，為推廣在地美食、伴手禮與觀光景點，縣府團隊近年結合工商策進會、農業科技園區企業積極參與新加坡NATAS旅展平台，除率領在地業者參加新加坡國際食品展，也與該地昇菘超市、FairPrice超市等通路商及多國代理商洽談，盼提升市場能見度。

    屏東的鳳梨、芒果及蜜棗品質優良且深受海外市場喜愛，多年來穩定外銷新加坡，2025年鳳梨外銷量即逾172公噸，展現屏縣府農產拓展新加坡市場的成果。

    新加坡新任代表符秀麗（左三）拜會屏東縣，縣長周春米（右三）盼深化雙方交流合作。（屏東縣政府提供）

    新加坡新任代表符秀麗（左三）拜會屏東縣，縣長周春米（右三）盼深化雙方交流合作。（屏東縣政府提供）

    新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗（左）拜會屏東縣長周春米（右），雙方均期待未來能持續深化交流。（屏東縣政府提供）

    新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗（左）拜會屏東縣長周春米（右），雙方均期待未來能持續深化交流。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播