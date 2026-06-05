黃國昌新書掀爭議！蔡英文2016慘遭他「惡搞」 舊事被挖出

蔡英文（左）與黃國昌（右）合照。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日發表新書，講述2018年與時代力量戰友爭取勞工權益的過往，結果引發偌大風波。對此，有網友挖出過去有媒體人在節目中爆料的片段指出，黃國昌2016年時同樣也是為了勞工權益，黃國昌找上時任總統蔡英文，而媒體人爆料，蔡英文後來因此遭黃國昌狠狠擺了一道。

資深媒體人尚毅夫，過去曾在民眾黨立委張啓楷主持的政論節目中表示，黃國昌在「一例一休」勞基法修法期間，曾帶時代力量的人去見時任立法院長蘇嘉全，進行關門會談。「他去裡面談不算喬，別人進去談叫喬」。出來之後，黃國昌義憤填膺，痛罵民進黨無恥、踐踏民主，還要蔡英文出來說清楚「這就是妳領導的國會改革嗎？」

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尚毅夫接著爆料，但大家去查才發現，事發前不久黃國昌曾打電話到總統府，要求與蔡英文見面，蔡的幕僚討論後，認為不宜讓蔡英文見黃國昌，但蔡英文對黃國昌真的滿好的，可能是一念之仁，就同意了會面。

尚毅夫說，兩人後來就在總統官邸見面，黃國昌會面時一直提到一例一休爭議，跟蔡英文要求退回委員會重審、維持程序正義。「講到最後，蔡英文一度動心要妥協，所以她拿起電話，要打給一位民進黨的立委。結果黃國昌那時候就講了一句話，『總統，我知道你的難處，不用了』。蔡英文就把電話放下去了沒打。」那時候大家都覺得，黃國昌知道總統的難處，很感人。

尚毅夫表示，沒想到，後來就突然來一個「你民進黨無恥、踐踏民主」。總統府有些人看到那一幕也傻了，心想：「那天你不是體諒總統的難處嗎？」尚毅夫直言：「結果你27號演這齣，你不是明擺了小英一道嗎？」「幕僚都說不要見，小英還很善意地說好，見吧！」尚毅夫表示，當時幕僚已經開始不信任黃國昌。

這段節目影片，近日又再度被網友貼出。相關貼文下方，網友紛紛留言：「網路真是個好東西，凡做過、說過都留下紀錄」、「當時的主持人張啓楷，現在是黃國昌小弟，不勝唏噓」、「好迷幻噢，薯條是主持人，知道這一切結果幾年後還是服服貼貼在蔥上」、「這段故事大家講好多年了」、「黃國昌背刺別人，是在他很早的時候就有」。

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