笑稱黃國昌擋前面「安全多了」 柯文哲：出書我看要被打兩個禮拜

黃國昌舉辦《向光前行》新書發表會，柯文哲致詞感謝黃國昌幫他擋政治攻擊。（記者塗建榮攝）

民眾黨黨主席黃國昌今天（5日）舉辦《向光前行》新書發表會，前主席柯文哲、資深媒體人趙少康受邀出席。柯文哲說，他和黃國昌合作，在前年總統大選上對台灣政治史帶來很大影響，而他也認為，與背景不同的黃國昌合作，是很好的組合。柯文哲稱讚黃國昌個性「堅持」、「承擔」，未來繼續努力、幫他擋輿論，「我會在後面協助你的」。

民眾黨今晚在時報本舖舉行黃國昌《向光前行》新書發表會，數十位讀者到場支持，民眾黨前主席柯文哲、資深媒體人趙少康也受邀出席。柯文哲致詞說，他和黃國昌的成長背景、學習歷程都不同，但這是很好的組合。

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柯文哲回憶，他和黃國昌到總統大選前還不熟、只講過幾次話，後來卻決定邀請對方加入民眾黨，是覺得第三勢力要達到一定規模，避免2020總統大選時非藍綠的政黨票大概30％、而每一個都不到5％的話很容易分散。而為要凝聚一個有效的第三勢力，「當時我的戰略判斷就是說，柯文哲跟黃國昌必須合作。」

柯文哲說，前年總統大選對台灣政治史的最大影響，就是他跟黃國昌合作，但沒想到民進黨把司法當政治工具，看到起訴書後發現民進黨「完全沒有下限」，當晚就去找黃國昌，「不可以因為柯文哲一個人，讓台灣第三勢力整個瓦解，你一定要出來承擔！」他稱讚黃國昌有「堅持」、「承擔」兩大優點，比較能夠堅持理念，也知道有責任就會承擔起來。

對於外界質疑民眾黨「民調掉了」，柯文哲說，實際上趨勢還是往上走，實質的政治力量「還是在成長，鼓勵黃國昌「在未來的時間，就繼續努力。」

柯文哲還笑說，有黃國昌擋在他前面「現在是安全多了」，他只是去新光醫院看個病人，就被媒體打好幾天，「不到一個禮拜，發現又是黃國昌被打」，黃國昌出一本書，「我看大概要打兩個禮拜」，再次勉勵他繼續努力，「我會在後面協助你的。」

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