板橋買房遭抹黑? 李四川感嘆「台灣選舉怎會搞到這樣」

國民黨新北市長參選人李四川在網路節目「政治一點明」澄清板橋購屋金流質疑。（擷取自「TVBS NEWS」YouTube）

國民黨新北市長參選人李四川被外界質疑他在板橋住屋的977萬元自備款來源不明，他在「政治一點明」網路節目專訪澄清重申，他2012年去看房時，屋子仍在興建，分期付款是用他跟太太的收入，近一年多才交屋，他也依法申報，對於被在網路上公開住處與邀集參觀一事，他感嘆台灣選舉怎麼會搞到這樣？他直說，對手有問題就衝著他來，別干擾他家人。

李四川被外界說他2009年在板橋買了房子，工程款900多萬元，但在財產申報沒看到相關數字，另該屋的樓中樓配置似乎不是建案本來規格，李四川在節目中澄清，這棟房子他並非在2009年買的，而是2012年的年後，他去看房，那時雖已拿到使用執照，但問題是還在興建施工，因此當初買賣，他訂了以後，就按照分期，從買到交屋，大概隔了近一年多才交屋，分了將近5期，在要買屋時他也做貸款，陸續交的部分，是用他跟太太的收入。他說，不能只看現金，類似股利的這些收入去支付每期的錢，本來就是這樣，他強調，原則上該繳的，他也依法申報，如果對手有疑問，可以去檢舉。

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關於樓中樓格局，李四川解釋，因為退縮關係，原來的建造圖就已經是這樣，這棟樓本來就有3間在裡面，不是（建商）特地弄出一個樓中樓，或是買了以後，他自己把它打通。他強調，這個建案在發建照跟發使照，他都不是工務局長或其他主管局長。

李四川說，如果認為他有問題，就衝著他來，不能肉搜他太太的名字，也讓鄰居造成很大的困擾，不只在網路上公開，還在網路邀集說要不要來參觀，「台灣的選舉怎麼會搞到這樣」，他無奈呼籲對手，如果認為他有問題就衝著他來，不要干擾他家人。

主持人樊啓明追問，這邊對手是否指的是蘇巧慧陣營？李四川說，他看這3個月，每次大概都是有誰先爆料，但又不敢具名，爆料後就有特定媒體跟著，議員就接著打，晚上有政論節目，「那是一條龍的嘛」， 不曉得這到底對社會、國家有什麼好處？不負責爆料、抹黑把他說成黑道、做AI圖，有必要嗎？相當不可取。

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